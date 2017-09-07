قضية سعد لمجرد تعود إلى الواجهة مرة أخرى

كشفت مصادر مقربة من المحامي “إریك دیبون” أن الأخير سيتقدم بطلب تأجيل الجلسة المقبلة، المقرر خلالها مثول موكله النجم المغربي “سعد لمجرد” نهاية الشهر الجاري، أمام قاضي التحقيق الفرنسي، بعدما تبین له أن دفاع الفتاة المشتكیة “لورا بریول” یستعد لإعادة قضية “لمجرد” إلى الأضواء.

وكان الطب الشرعي قد برأ “سعد لمجرد” من تهمة الاغتصاب التي وجهتها له “لورا”، بعدما أثبتت التحاليل الطبية ألا أثر للحمض النووي الخاص بالنجم المغربي على جسد الفتاة، ما ينفي إقامة أي علاقة جسدية بينهما.

وكان “لمجرد” قد قضى حوالي 6 أشهر بسجن فلوري بالعاصمة الفرنسية باريس، قبل أن يتمتع بالسراح المؤقت مع إجباره على وضع سوار إلكتروني يضمن بقاءه داخل التراب الفرنسي، واستمرار محاكمته بتهمة تعنيف الفتاة الفرنسية.

في سياق آخر، لا زالت أغنية LET GO التي طرحها “لمجرد” عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب منذ حوالي الشهر، تحقق التفوق عربياً، حيث تجاوزت 57 مليون مشاهدة وحققت أرقاماً قياسية في زمن قياسي.