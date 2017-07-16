بالصور: قفاطين المصممة سميرة المهيدي تتحول إلى جواهر

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طرحت المصممة المغربية “سميرة المهيدي”، تشكيلة من تصاميمها الخاصة بالقفطان المغربي لصيف وخريف 2017 -2018، وتميزت قفاطين المصممة المغربية التي شاركت في عدة عروض عالمية للأزياء على شكل “جوهرة” خاصة باعتمادها على أثواب زاهية بلمسة غاية في الإتقان وكلها مرصعة بالأحجار.

واعتمدت المصممة المغربية في تشكيلتها على اللون الذهبي والفضي والتطريز باليد، حيث مزجت في تصاميمها بين القفطان التقليدي والقفطان المتطور الذي يواكب العصر مع الحفاظ على طبيعة تصاميمها التي عرفت بها والتي تبرز جمال وأنوثة المرأة بكثير من الشياكة والرقي.

يذكر أن خريجة ستار أكاديمي “حنان الخضر” أطلت مؤخرا على جمهورها بمهرجان الدار البيضاء في المغرب، بقفطان غاية في الأناقة من تصميم “سميرة المهيدي.”