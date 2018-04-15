قفطان أحلام في موازين بأزيد من 50 ألف دولار

تختتم الفنانة الإماراتية “أحلام” فعاليات النسخة الــ 17 من مهرجان موازين إيقاعات العالم، الذي تحتضنه العاصمة المغربية الرباط ما بين 22 إلى 30 يونيو المقبل.

وكشف موقع مغربي أن الفنانة “أحلام” حسمت في شكل إطلالتها على منصة النهضة الخاصة بالأغنية الشرقية، حيث ينتظر أن ترتدي قفطانا مغربيا مرصعا بحوالي كيلو غرام من الأحجار الكريمة الثمينة مع خيوط ذهبية، لن تقل تكلفته عن 50 ألف دولار، وهو نفس قيمة القفطان الذي ارتدته خلال مشاركته الأولى في نفس المهرجان وكان من توقيع المصمم اللبناني “طوني يعقوب”.

وليست المرة الأولى التي ستطل فيها الفنانة الإماراتية على جمهورها بالقفطان المغربي، حيث تحرص على ارتدائه في حفلات الأعراس التي تحييها بدول الخليج، كما سبق وأن ارتدته خلال مهرجان أصوات نسائية بتطوان.

وكانت “أحلام” قد أعلنت منذ شهور عن حفل ستحييه بأكبر مسارح الرباط، حيث نفت حينها إدارة المهرجان في تصريح خاص لليقظة أن تكون قد باشرت أي اتصال مع الفنانة الإماراتية، قبل أن يتأكد خبر مشاركتها للمرة الثانية بمهرجان موازين الذي يصنف الأول في العالم العربي والثاني في العالم.