قلة النوم وتناول المحليات الصناعية والبرجر تصيبك بالسمنة

وأضافت الدراسة إلى أن قلة النوم تؤدي إلى عدد من الاضطرابات الأيضية مثل داء السكري، وتوضح الدكتورة لاورا هاردي وهي باحثة مشاركة في الدراسة أن قلة النوم تؤدي إلى أمراض عدة أخرى مثل ارتفاع الكولسترول وارتفاع ضغط الدم ومشكلات الغدة الدرقية.

هذا وقد شملت الدراسة 1615 بالغاً تحدثوا عن نمطهم الغذائي، وأخذت عينات من دمهم، كما تم قياس ضغطهم الدموي وحجم خصر كل منهم.

وفي دراسة أمريكية أخرى وجد أن البالغين الذين لا يشاهدون التلفزيون على الإطلاق خلال الوجبات الأسرية، ومعظم طعامهم مطهي في البيت يقل لديهم بشكل كبير احتمال إصابتهم بالبدانة، ولقد أشارت أبحاث سابقة إلى وجود صلة بين زيادة تناول الطعام مع الأسرة وتراجع البدانة، ولكن في الدراسة الحالية التي شملت أكثر من 1200 شخص يأكلون في البيت بدلاً من الخارج ودون مشاهدة التلفزيون، لوحظ تراجع خطر الإصابة بالبدانة بصرف النظر عن عدد مرات تواجد الأسرة.