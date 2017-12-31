قناع الزعفران يخلصك من حب الشباب والهالات السوداء

يمتلك الزعفران مزايا جمالية لاحتوائه على خصائص مفيدة للبشرة فهو غني بالفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجلد.

مميزات الزعفران:

يعمل الزعفران على علاج حب الشباب بفضل مضادات الفطريات التي يحتوي عليها والتي لها قدرة كبيرة على التخلص من حب الشباب والبثور وعيوب البشرة.

كما أنه ينشط الدورة الدموية للبشرة من خلال توفير الأوكسجين للجلد مما يخلصك من الهالات السوداء تحت العينين ويعطي البشرة النضارة الفائقة.

يعمل الزعفران أيضاً على تحسين نسيج بشرة الوجه مما يساعد على تنعيم البشرة والتخفيف من تهيجها طبيعياً بفضل احتوائه على البوتاسيوم الضروري لتشكيل خلايا البشرة وإصلاحها وتوحيد لونها مما يساعد على تحسين مظهر الوجه.

كما يعمل أيضاً على القضاء على التهاب بشرة الوجه بفضل المواد المضادة للالتهاب التي يحتوي عليها.

طريقة عمل قناع الزعفران :

تمزج ملعقة صغيرة من مسحوق خشب الصندل وملعقة من الحليب وملعقة عسل وملعقة من ماء الورد وملعقة من زيت بذور عباد الشمس وثلاث ملاعق من الزعفران، ويوضع القناع على الوجه مدة نصف ساعة، ويكرر القناع ثلاث مرات في الأسبوع.