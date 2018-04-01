قناع الفحم ينقي البشرة من حب الشباب والتجاعيد

توصل خبراء التجميل إلى نتيجة مدهشة، تتمثل في قدرة قناع الفحم على تنظيف البشرة وتنقيتها من مختلف الشوائب التي تهدد نظارتها وإطلالتها الساحرة، لأن فوائد هذا القناع لا تتوقف على التنظيف وحده، بل تساعد أصحاب المسامات المفتوحة على تقليص حجمها، إلى جانب أنه مطهر جيد لحب الشباب يتفوق على الكريمات الكميائية، وفوق ذلك لديه مفعول قوي في محو التجاعيد المفاجئة للبشرة الشابة.

ينبغي التعرف على أهمية مادة الفحم في مجال العناية الفائقة بالبشرة، ولا يجب تجاهل أنه يعد أحسن مادة لتنظيف البشرة بفعل تأثير الجزئيات النشطة التي يحتوى الفحم عليها، ولأنها تعمل على امتصاص البكتيريا والسموم، وبالإضافة إلى كل ذلك يساعد قناع الفحم على التخلص من الزيوت الزائدة والتي عادة ما تتسبب في سرعة تشكل وانتشار البكتيريا على مستوى البشرة.

فوائد قناع الفحم متعددة:

إن قناع الفحم قادر على تنظيف وتطهير البشرة بفضل قدرته على التحكم في الزيوت التي تفرزها البشرة، ويمتص مختلف الشوائب التي تطفو على سطح الجلد.

يمكن لهذا القناع الطبيعي الفعال العمل على انكماش المسامات الكبيرة والمفتوحة و التي تفسد الإطلالة الجميلة.

بفضل المكونات الطبيعة التي يحتويها الفحم فهو يساعد على تغذية البشرة.

ولا داعي للخوف من ظهور الخطوط الرفيعة على الوجه والتي تعد مؤشر لبداية غزو التجاعيد، لأنه صار ممكناً التعويل على قناع الفحم في شد خلايا البشرة.