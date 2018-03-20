قناع الفطر يخفي تجاعيد وجهك

كثير من النساء تزيد من اهتمامها لعلاج بشرتها وترطيبها بعد عمر الثلاثين لمنع علامات التعب والترهل من الظهور في عمر مبكر.

ولذلك تعمد كل امرأة على تعزيز عمل الكولاجين الطّبيعي وتقويته من أجل الحفاظ على إطلالة مشرقة وشابة خالية من الشوائب، فهل تعلمين أن للفطر فوائد مثالية لبشرتك؟ وذلك لاحتوائه على كولاجين طبيعي يغذي البشرة ويعالج مشكلة التجاعيد فيمنع ظهورها.

فوائد الفطر على البشرة

أكدت الدراسات أن الفطر يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحتاجها البشرة للتجدد والإشراق لأطول فترة ممكنة.

لا يكتفي الفطر بذلك فحسب بل يتمتع أيضاً بمزايا رائعة إذا إنه يُستعمل اليوم لمحاربة الشيخوخة وذلك لغناه بالكولاجين الطّبيعي الذي يحمي تفككها وضعفها ويعزز عملها وتجددها.

يُستعان بالفطر أيضاً من أجل ترطيب البشرة، فهو لا ينمو إلا في أماكن نسبة الرّطوبة عالية جداً فيها وبالتالي يعتبر عنصراً مثالياً تستفيد منها البشرة الجافة.

كيفية إستعماله كقناع لمحاربة الشيخوخة

ضعي حبوب الفطر الطازجة في مياه مغلية واتركيها لـ 10 دقائق، ثم صفّهيا جيداً واهرسيها في الخلاط، أضيفي عليها ملعقة كبيرة من الزبادي وأخرى من مياه الأرز المصفى، وضعي أيضاً القليل من الأرز في مياه مغلية حتى تصبح بيضاء وانتظري حتى تبرد لتصبح جاهزة للاستعمال.

اخلطي المكونات جيداً وضعيها على بشرة وجهك لمدة 20 دقيقة أو 30 على الأقل.

اغسلي بعدها وجهك بالمياه الباردة وستلاحظين النضارة والليونة فوراً.