قناع الفطر يرطب بشرتك ويزيل التجاعيد

تتعرض بشرة المرأة إلى التعب والترهل، حتى وإن كانت مازالت في عمر الثلاثين، وتجد أنها في حاجة إلى تغذية وترطيب خوفاً من ظهور التجاعيد، لذلك ومن أجل محاربة أي غزو للتجاعيد بهدف الحفاظ على إشراقه دائمة وإطلالة ساحرة، ننصحك باللجوء إلى الفطر لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من مادة الكولاجين الطبيعي، الذي عادة ما يكون السر وراء الإطلالة المشرقة والخالية من العيوب والشوائب في البشرة، و نقترح عليك استعمال قناع الفطر من دون تردد.

اكتشف الخبراء أن الفطر غني بمضادات الأكسدة التي تحتاجها البشرة، من أجل التجدد والحفاظ على إشراقة مضيئة ودائمة، وثبت أن الفطر يتضمن على مواد لديها القدرة على محو مختلف خطوط التجاعيد، لأن لديه القدرة على ترطيب الجلد كونه ينبت وينمو في الأماكن الرطبة، وبإمكانه أن يحل جميع مشاكل البشرة الجافة.

قناع الفطر لمحو التجاعيد:

يغلى الماء وتترك فيه حبوب الفطر لمدة لا تقل عن 10 دقائق، وبعد أن يصفى جيداً من الماء يتم هرسه في خلاط كهربائي، ويمزج مع ملعقة كبيرة من الزبادي وملعقة كبيرة من مياه الأرز المصفى، حيث يتم مزج الأرز بمياه مغلية ولما تبرد يصفى.

يثبت هذا القناع على بشرة الوجه ويترك لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، ثم يغسل الوجه بالماء البارد، وينبغي تكرار العملية يوماً بعد يوم لمدة أسبوعين.