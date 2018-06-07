قناع الكركم البارد يمنحك بشرة بيضاء نضرة وخالية من التجاعيد

يؤكد العديد من خبراء التجميل حقيقة مذهلة تتمثل في الفوائد الرائعة التي تتوفر في الكركم من أجل تبيض البشرة، بل أنهم ينصحون أن تستعمله المرأة كقناع منظف في عمر مبكر حتى تحافظ على إطلالة متميزة وبشرة نضرة، لأنه يمنع ظهور التجاعيد ويحارب الترهل وفوق ذلك يضفي على البشرة الكثير من النعومة.

لا تترددي في استعمال قناع الكركم البارد الذي سينهي معاناتك مع العديد من الكريمات، والتي قد لا تمنحك نتائج جيدة، لأن لديه قدرة كبيرة على انتزاع الخلايا الميتة ويشد البشرة ويزيل التجاعيد..

الخلطة السحرية من الكركم

امزجي ملعقة كبيرة من الكركم مع نصف كوب صغير من الحليب، وملعقة صغيرة من عصير الليمون، مع إضافة نصف خيارة، ثم اخلطي هذه المكونات بشكل جيد أي حتى تتماسك مع بعضها البعض، ثم احتفظي بها في علبة زجاجية داخل الثلاجة، من أجل استعمالها بشكل مستمر.

يوجد شرط جوهري يتمثل في تثبيت هذا الخليط على البشرة بارداً، على اعتبار أن المكونات الباردة تعمل على ترطيب البشرة بشكل جيد، وبالتالي تصبح ناعمة ومشدودة تمنع ظهور التجاعيد والإصابة بالترهل.

إذاً طبقي المزيج البارد على بشرة وجهك حتى يجف، حتى تتغذى أعماق مسامات الجلد، ثم قومي بتقشيرها بواسطة إصبع يديك بأسلوب دائري وناعم، حتى تحصلي على بشرة نضرة وبيضاء خالية من التجاعيد والبقع الداكنة وكل مظاهر التعب، والجدير بالإشارة فإنه يمكنك استعمال هذا القناع مرتين في الأسبوع.