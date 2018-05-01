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قناع النعناع يمنحك بشرة نضرة

بقلم

مايو ١ ,٢٠١٨

ينصح العديد من الخبراء باستخدام الخضروات والفواكهة للعناية بالبشرة، فكما لهم فوائد صحية عديدة لهم أيضاً فوائد جمالية ، حيث بإمكانك استخدامها في تكوين الكثير من أقنعة الوجه، ومنها النعناع، الذي يمكنك استخدامه كقناع للبشرة، يعطيكي مزيداً من النضارة.

يُعدّ النعناع قناعاً محليّ الصنع وهو الشيء المثالي للحفاظ على صحة بشرتك لتبقى جميلة ومنتعشة، ولذلك ستحبين حتماً تجربة قناع النعناع للبشرة، وإليكِ المكونات وطريقة الاستخدام:

المكونات:
– خيار.
– ملعقة ماء.
– ملعقة عصير الليمون.
– كوب نعناع مفروم.

خطوات إعداد قناع النعناع للبشرة:
– اغسلي الخيار وقطعيه إلى قطع  وضعيها في الخلاط حتى يصبح ناعماً ومعجون، ثم ضعي هذا الهريس في وعاء، وأضيفي إليه الماء.
– قيسي نصف كوب من معجون الخيار وضعيه في وعاء الميكروويف. ثم أضيفي عصير الليمون واتركيه في الميكروويف لمدة 4-5 دقائق.
– أضيفي أوراق النعناع إلى معجون الخيار وقلّبي جيداً لمدة 5 دقائق.
– اتركي قناع النعناع والخيار حتى يبرد.
– انقلي محتويات الوعاء وخزنيها في مكان بارد وجاف، أو في الثلاجة، ثم ضعي القناع على وجهك.
– استخدمي قناع النعناع عدّة مرّات على مدار شهر وستلاحظين الفرق على بشرتكِ علاجياً وجمالياً.

من أهم خواص النعناع:
– مُضاد للمغص.
– له تأثير طارد لأرياح البطن.
– فاتح للشهية.
– مُزيل لعسر الهضم.
– مُفيد لمرضى الكوليرا والإسهالات.
– له دور في رفع درجات الحرارة بداخل الجسم وإحداث التعرّق.

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