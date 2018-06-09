قواعد سهلة لتناول الطعام

لا شك أن الغذاء يلعب دورا رئيسيا في حياتنا ويؤثر كثيرا في مدى تمتعنا بالصحة والسلامة وحتى نستفيد من هذا العنصر الكبير علينا باتباع القواعد التالية:

الجمع بين الأكل الصحي مع ممارسة الرياضة:

تشير الدراسات إلى أن النظام الغذائي وحده ليس فعالا في تحقيق وزن الجسم الصحي مثل النظام الغذائي جنبا إلى جنب مع ممارسة الرياضة، فالنشاط البدني لديه العديد من الفوائد الصحية الأخرى كذلك، فحتى فقدان الوزن الصغير نسبيا يمكن أن يحدث فرقا في الصحة عن طريق خفض ضغط الدم وتحسين تحمل الغلوكوز والدهون في الدم.

احرص على شرب الماء:

من التوصيات الشائعة لخبراء التغذية والتجميل أن تشرب من 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميًا للمساعدة في العمليات البيولوجية لجسمك، خاصة المواد المغذية للخلايا وإزالة النفايات، وينصح معهد الطب (IOM) الرجال باستهلاك 3.7 لتر تقريبًا (حوالي 16 كوبًا) من الماء يوميًا، وتستهلك النساء 2.7 لترًا (حوالي 12 كوبًا) من الماء يوميًا.

• يجب أن يأتي 80٪ من هذا من مياه الشرب والمشروبات الأخرى (ولكن ليس الصودا أو القهوة أو الكحول).

• يجب أن تأتي النسبة المتبقية والبالغة 20٪ من الأطعمة – خاصة الفواكه والخضروات ، والتي تكون من 70٪ إلى 95٪ من الماء.

تعتمد احتياجاتك المائية على العديد من العوامل ، بما في ذلك صحتك ، ومدى نشاطك ، ومكان إقامتك. من المستحسن عادة استخدام العطش فقط كدليل لموعد الشرب. عندما تصبح عطشًا ، قد تكون جافا بعض الشيء بالفعل. ومن المهم بشكل خاص بالنسبة لكبار السن أن يشربوا الماء قبل أن يصبحوا عطشان، لأن الامر يتقلص كلما تقدمت في العمر.

منح الاهتمام لأنماط الأكل الخاصة بك:

كيف ومتى وأين تأكل؟ إذا كنت مثل العديد من الأشخاص، فقد تتناول وجبات الطعام أثناء القيام بشيء آخر: القيادة أو التحدث عبر الهاتف أو مشاهدة التلفزيون أو القراءة. باختصار ، قد تدفع القليل من الاهتمام لطعامك. كنتيجة لــ:

• قد لا تكون دائمًا مذاقًا كاملاً واستمتع بطعامك.

• قد تأكل أكثر مما تحتاج.

• قد تعاني في بعض الأحيان من عسر الهضم أو غيرها من أعراض الجهاز الهضمي. لذا امنح الطعام جزء من اهتمامك.

تناول الطعام مع الآخرين:

بصرف النظر عن التأثيرات البيولوجية للأكل أثناء الهروب من المشكلات، هناك تأثيرات اجتماعية ونفسية وروحية. يمكن لعادات الوجبات السريعة أن تحرمك من الفوائد المكتسبة من إعداد الأطعمة مع مراعاة الذهن ، والتقدير ، والرعاية ، وتناول الطعام مع الآخرين في جو مريح، وتوضح الأبحاث أن المكون الاجتماعي للأكل مهم للغاية للنتائج الصحية والرفاهية. فأظهرت دراسة أجريت في عام 2011 أن الأطفال والمراهقين الذين يتناولون وجبات مع أسرهم 3 مرات أو أكثر كل أسبوع يزيد من احتمال تطوير عادات غذائية صحية والحفاظ على وزن طبيعي. ووجدت دراسة أخرى أجراها فريق من جامعة مينيسوتا أن وجبات الطعام العائلية تقلل أيضا من مخاطر تعاطي المخدرات، والاتصال الجن،ي، والاكتئاب، واضطرابات الأكل، وضعف الأداء الأكاديمي بين المراهقين. لذلك من المنطقي أن الأكل مع الآخرين الذين تهتم بهم مفيد للجميع ولك .