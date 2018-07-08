قوة تركيزك.. ترسم مستقبلك

إن جميع البشر على الكرة الأرضية يرسمون أحلاما ويطمحون لتحقيقها، ولكن الغالبية العظمى منهم لا يحققون شيئا وتنتهي حياتهم سدى دون أن يصلوا لما أرادوه وقليل جدا من الناس هم من يستطيعون تحقيق أهدافهم، والفرق بين الشريحتين يكمن فقط في مدى قوة التركيز.

إن كل منا يمتلك قدرات هائلة بداخله تتفجر حين يؤمن الشخص بنفسه ويثق في تلك القدرات، وبمقدار تركيزك على أهدافك سوف تكون سرعة وصولك إليها، فتتحول أحلام الأمس لواقع ملموس في وقت قصير جدا قد لا يتخيله صاحبه، ولا أبالغ أبدا حين أقول أن الغالبية العظمى من البشر يركزون على ما لا يريدون وليس ما يطمحوا له، فيشتتون طاقاتهم وعقولهم وتفكيرهم وتركيزهم على الآخرين أو على الأمور السلبية فتضيع الأعمار في اللاشيء.

إن عاداتنا ومعتقداتنا ترسم ملامح مستقبلنا، وهناك استراتيجيات هامة لا بد لكل باحث عن النجاح أن يتعلمها ليزيد من تلك القوة العجيبة قوة التركيز ويجد أهدافه تتحقق الواحد تلو الآخر. وأهم تلك الاسترتيجيات:

تعلم كيف تصبح إيجابيا

راقب نفسك وحديثك لذاتك وكلماتك التي تكررها لنفسك باستمرار، راقبها جيدا وضع يدك على الكلمات التي تعكس معتقداتك السلبية واستبدلها فورا، كرر كلماتك الإيجابية الجديدة مرة تلو الأخرى صباحا ومساء اكتبها حولك في كل مكان تقع عينك عليها، حتى تتحول لشخص إيجابي لا يحمل داخل عقله سوى الأفكار الإيجابية.

تعلم إدارة الوقت

إن الوقت هو أهم رأس مال تملكه وبتركيزك على ألا تضيع أوقاتك إلا في كل ما هو نافع سوف تحدث فارقا كبيرا في حياتك، ويكون ذلك من خلال تركيزك على أولوياتك وترتيبها بالشكل الصحيح.

اكتب إهدافك واصنع كتابا خاصا لها



نعم لا تستهن بتلك الخطوة فالكتابة تساعدك على مضاعفة تركيزك بشكل كبير وبتكرار قراءة وتعديل تلك الأهداف ووضع الخطط للوصول لها سوف تصل إليها بالتأكيد فالكتابة بحد ذاتها تصنع قوة التركيز.

خذ قرارت مسبقة لمواقف متكررة

إن كثير من الأوقات والمشاعر والطاقة تهدر في الحياة بسبب ما يحدث في حياتك من ظروف طائة قد تعرقل خطتك المرتبة في الوصول لهدفك، لذا عليك أن تكون متخذا لقرارات حاسمة بشكل مسبق في حال حدثت لك بعض الظروف الطارئة حتى لا تستهلك طاقتك وتشتت تركيزك عن بلوغ هدفك.

وأخيرا لمضاعفة تركيزك اقرأ كتابا يعينك على تطوير تلك القوة وسوف تذهل من سرعة تحقيق أحلامك وترجمتها لواقع ملموس.