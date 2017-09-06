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“قولو” للإخوان بلمير تتجاوز 5 ملايين مشاهدة

بقلم خديجة براق

سبتمبر ٦ ,٢٠١٧

تجاوزت أغنية الإخوان بلمير (رجاء وعمر)، أكثر من 5 ملايين مشاهدة خلال 10 أيام من طرحها على طريقة الفيديو كليب عبر قناتهما بموقع اليوتيوب.

الأغنية اعتبرها البعض رسالة مشفرة إلى الفنانة “دنيا بطمة”، عقب التصريحات المتبادلة بينهم وخاصة من إحدى شقيقات “بطمة”، حيث جاء مقطع الأغنية مطابقاً لبعض التصريحات التي تحدثت عن التكبر والعجرفة من قبل “دنيا” حيث يقول المقطع: “الناس علينا تتكبر مداير والو فبالي تغدر فيا وتهدر اللي حسدني يدير بحالي.. أنا عايش حياتي وبغيري ما كنبالي الناس فيهم وفيهم والغالي يبقى غالي.”

كما أن “عمر بلمير” احتفل عبر حسابه على انستغرام، قبل أيام، بتحقيق الأغنية لــ 4 ملايين مشاهدة في أقل من أسبوع،  حيث نشر تعليقاً قال فيه: “والحاقد ريحته فايحة“، وعلق البعض أن الجملة قد تكون المقصودة منها بشكل كبير “دنيا بطمة.”

“قولو” من كلمات وألحان “مروان أصيل”، وتوزيع “محمد السلطان”، في حين إخراج الفيديو كان تحت إشراف المخرج “المهدي حمدون.”

 

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