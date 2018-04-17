الصفحة الرئيسية > قولي “لا” حين تكونين عرضة للاستغلال

قولي “لا” حين تكونين عرضة للاستغلال

بقلم

أبريل ١٧ ,٢٠١٨

بالرغم من العادات والتقاليد المتغيرة في الشعوب المختلفة، وبالرغم من أننا نعيش في مجتمع يحتّم علينا استرضاء الآخرين حفاظاً على مكانتنا وصورتنا في أعينهم، وبالرغم من صعوبة الرفض على المرأة في كثير من الأحيان، الاّ أنّه يجب عليها أن تقول “كلا” في حالات معيّنة رأفةً بنفسها ومشاعرها.

متى يُسمح لك بقول كلمة لا؟

  • حين تكونين غير جاهزةليس عيباً أن تكوني غير جاهزة لتحمّل مسؤوليات اجتماعية معيّنة أو غير جاهزة مثلاً للارتباط، فإنّ قبولك بأمر أو طلب ما، قبل أن تكوني من الداخل مؤهّلة لذلك يحمّلك ثقل لا يمكنك حمله، ويجعل احتمالية الفشل واردة.

 

  • حين تُجبرين على القبول تحت الضغطليس بالضرورة أن يكون الضغط صادراً عن تسلّط، انّما قد يكون نوعاً آخر من الضغط كمن يُخجلك أو يستدرجك إلى فعل أمر لا تريدينه.

 

  • حين تكونين عرضة للاستغلالللأسف حولنا الكثير من الناس في دائرة المعارف، الأقارب والأصدقاء ممن يدّعون محبّتنا، ولا ينفكّون عن طلب “الخدمات” الصغيرة من دون أن يقدّموا ولو صغائر الأمور بالمقابل.

 

  • حين تكونين منهمكةقد يصل في البعض إلى تحمّل كمٍّ هائلٍ من المسؤوليات، ما يفوق قدرتهم بأضعاف، فقط لأنّهم غير معتادين قول كلمة “كلا”، حفاظاً على نوعية عملهم وهرباً من الضغط النفسي الذي سيُلقي بتبعاته غير الحميدة على شكلهم وصحتهم، ارفضي المسؤوليات حين تكونين منهمكة بالكثير منها أصلاً.

 

  • حين تكونين غير قادرةمن الذكاء أن تقولي لا وترفضي الرفض التام حين تشعرين أنّ شيئا ما سوف يُلقى على عاتقك مسؤولية لا تملكين القدرة النفسية، والجسدية أو حتّى المعرفية على إتمامها، لأنّ المحاسبة على النتائج تكون في أغلب الأحيان قاسية ولن تُحاسبي على القدرات أو على الجهد الذي بذلته.

اخترنا لك

أطعمة لتثبيت الحمل المرأة والأسرة تناولي الأطعمة الغنية بالفوليك والبروجسترون لتثبيت حملك

يونيو ١٤ ,٢٠١٧

أوراق الغار تخلصك من الحشرات المنزلية المرأة والأسرة أوراق الغار تخلصك من الحشرات المنزلية

فبراير ١٨ ,٢٠١٧

الرجال العزاب أكثر عرضة للوفاة المرأة والأسرة الرجال العزاب أكثر عرضة للوفاة

مارس ٢٢ ,٢٠١٨

تنظيف حذائك الأبيض المرأة والأسرة صودا الخبز وبودرة الاطفال لتنظيف حذائك الأبيض

مارس ٢٦ ,٢٠١٨