قولي “لا” حين تكونين عرضة للاستغلال

بالرغم من العادات والتقاليد المتغيرة في الشعوب المختلفة، وبالرغم من أننا نعيش في مجتمع يحتّم علينا استرضاء الآخرين حفاظاً على مكانتنا وصورتنا في أعينهم، وبالرغم من صعوبة الرفض على المرأة في كثير من الأحيان، الاّ أنّه يجب عليها أن تقول “كلا” في حالات معيّنة رأفةً بنفسها ومشاعرها.

متى يُسمح لك بقول كلمة لا؟

حين تكونين غير جاهزة: ليس عيباً أن تكوني غير جاهزة لتحمّل مسؤوليات اجتماعية معيّنة أو غير جاهزة مثلاً للارتباط، فإنّ قبولك بأمر أو طلب ما، قبل أن تكوني من الداخل مؤهّلة لذلك يحمّلك ثقل لا يمكنك حمله، ويجعل احتمالية الفشل واردة.

حين تُجبرين على القبول تحت الضغط: ليس بالضرورة أن يكون الضغط صادراً عن تسلّط، انّما قد يكون نوعاً آخر من الضغط كمن يُخجلك أو يستدرجك إلى فعل أمر لا تريدينه.

حين تكونين عرضة للاستغلال: للأسف حولنا الكثير من الناس في دائرة المعارف، الأقارب والأصدقاء ممن يدّعون محبّتنا، ولا ينفكّون عن طلب “الخدمات” الصغيرة من دون أن يقدّموا ولو صغائر الأمور بالمقابل.

حين تكونين منهمكة: قد يصل في البعض إلى تحمّل كمٍّ هائلٍ من المسؤوليات، ما يفوق قدرتهم بأضعاف، فقط لأنّهم غير معتادين قول كلمة “كلا”، حفاظاً على نوعية عملهم وهرباً من الضغط النفسي الذي سيُلقي بتبعاته غير الحميدة على شكلهم وصحتهم، ارفضي المسؤوليات حين تكونين منهمكة بالكثير منها أصلاً.