توّجت كاتينا ظريفة “ملكة جمال العرب- لبنان” لعام 2017 في مسابقة شاركت فيها ثماني مشتركات من مختلف المناطق اللبنانية.

أقامت شركة “ميديا أند مور”لصاحبتها فاطمة داوود، حفل انتخاب ملكة جمال العرب – لبنان للسنة الثانية على التوالي، وذلك في منطقة جونية، شمال بيروت. حضر الحفل حشد كبير من وسائل الاعلام اللبنانية والعربية ووفد من مهرجان السياحة العربية تترأسه مديرة المهرجان الدكتورة حنان نصر، والوكيلة الإعلامية حنان حسين، وذلك لحضور هذه الفعالية، وليتمّ السماح للملكة بتمثيل لبنان في مهرجان السياحة العربية بدورته الحادية عشرة.

حازت كاتينا ظريفة على أعلى العلامات من اللجنة التحكيمية التي ضمّت عدداً من الاختصاصيين في مجال الجمال واإاعلام، وهم: د. حنان نصر، طبيب الأسنان أحمد سليمان، طبيب الجلد رامي عبادي، المزين عمر الطويل، مصمم الأزياء كيفورك ماكاسيان، والإعلامي زكريا فحام.

وقدمت شركة “ميديا أند مور” خلال الحفل دروعاً تكريمية لعدد من الشخصيات نظراً لإنجازاته.

وحازت المتسابقة نونا بيان على لقب “مس فوتوجنيك”، وستيفاني حسون على لقب “مس أليغنس”، وريم علوان على لقب “مس بودي ، وفرح حلبي على لقب “مس برسوناليتي”، فيما توجت رين يمين كوصيفة ثانية، وباميلا حنا وصيفة أولى.

قدم الحفل الإعلامي غي أسود، وكان ديكورالحفل لافتاً، بحيث جمع بين الشموع والألوان النارية من توقيع السيدة دارين أبي هنا، من شركة “سما ايفينت”.

وقد تألقت في الحفل النجمة اللبنانية ناي سليمان التي قدمت أغنيتين فاثارت جواً من الحماسة والتصفيق، كما اعتلى المسرح النجم الشاب إياد الذي اختيرت أغنيته التي تحمل عنوان “البنت العربية”، من قبل اللجنة لتتويج ملكة جمال العرب في لبنان كونها تحمل معاني قيمة لمواصفات الفتاة العربية.

يُذكر أنّ الملكة كاتينا ظريفة ستسافر سريعاً إلى مصر لتمثيل لبنان في حفل الختام الذي يقام في 16 ديسبمر المقبل ويجمع 18 دولة عربية.