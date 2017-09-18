كارول سماحة: بالإصرار خسرت 22 كلغ من وزني في أربعة أشهر

قالت الفنانة “كارول سماحة” أن حلمها كان كبيراً بأن تكون محامية، لكنها اختارت الفن لأنه عشقها الكبير.

واعتبرت “كارول” أن الإصرار كان سبباً رئيسياً في إنقاص وزنها، بعد أن اتبعت حمية غذائية ساعدتها على فقدان 22 كلغ، وقالت خلال حلولها ضيفة على برنامج “عيش الليلة” الذي يقدمه الفنان “أشرف عبد الباقي” على قناة dmc، – قالت :”زاد وزني خلال فترة حملي بطفلتي تالا 22 كلغ، حيث كنت آكل بشراهة، لكن بعد فترة الولادة، وخلال 4 أشهر تخلصت من الوزن الزائد بإصراري على اتباع حمية غذائية.”

يذكر أن “كارول سماحة” كانت قد أحيت عدة حفلات بكل من المغرب، مصر ولبنان، حيث أحيت حفلاً بالساحل الشمالي في مصر، وآخر في فندق الفينيسا بالعاصمة اللبنانية بيروت، وآخر ضمن فعاليات مهرجانات البترون الدولية بلبنان خلال شهر أغسطس الماضي.