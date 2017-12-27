كارول سماحة تحيي حفل “ALS لبنان” السنوي الثاني

شاركت النجمة كارول سماحة في إحياء حفل عشاء جمعية “ALS لبنان” السنوي الثاني التي تترأسها الكاتبة والإعلامية كارن البستاني، في فندق فينيسيا في بيروت، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، إضافةً إلى عدد كبير من الشخصيات السياسية والديبلوماسية والاجتماعية والإعلامية.

أحيى حفل العشاء العديد من النجوم الذين دعموا قضية الجمعية، وهم: الفنانة اللبنانية كارول سماحة والفنانة اللبنانية العالمية ميسا قرعة التي لحنت وأدّت أغنية كتبها الدكتور جميل زغيب، والموسيقي والمؤلف اللبناني العالمي شون آغوستين الذي عزف مقطوعة استوحاها من الدكتور زغيب بعنوان “Flying Soul”، وراقصة الباليه المقيمة في نيويورك إيزابيل رافاييل، إضافةً إلى ظهور خاص للراقصة الاستعراضية ناريمان عبود بعد عودتها إلى الساحة الفنية.

وتخلل الحفل الذي قدمه الإعلامي ميشال قزي، كلمة للرئيسة كارن البستاني رحبت فيها بالحضور وتحدثت فيها عن نشاطات الجمعية التي هي أول جمعية تعني بمرضى التصلب الجانبي الضموري في العالم العربي.

وقالت البستاني: “مهما وصل شأننا الاجتماعي، وبغض النظر عن مدى شهرة وغنى الإنسان، تبقى الحياة بلا معنى في حال نسينا جانبنا الإنساني”.

وأنهت كلمتها شاكرةً لفتة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرسالة التي أرسلها مبدياً كل التوفيق للجمعية ودعمها للرسالة السامية التي تحملها.

أما الوزير بيار بو عاصي فهنأ بكلمته الجمعية لنشاطاتها العديدة وأكد دعمه لها.

كما تخلل هذا الحفل المميز كلمة مسجلة لمؤسس هذه الجمعية الدكتور جميل زغيب المصاب بهذا المرض.

وكلفتةٍ من جمعية “ALS لبنان” لكل من ساهم بإنجاح هذا العشاء الذي أتى تحت عنوان “منح المحبة”، كرّمت الجمعية كل من السيد غسان العريضي والدكتور جون سلامة والإعلامي ميشال قزي والفنانين كارول سماحة وميسا قرعة وشون آغوستين وإيزابيل رافاييل وناريمان عبود.

يُذكر أنّ حفل العشاء الذي عاد ريعه بالكامل لدعم عمل جمعية “ALS لبنان” في تأمين الطبابة والرعاية لمرضى التصلب الجانبي الضموري، تخلله مزاد علني على عدد من التحف الفنية القيّمة، إضافةً إلى سحب تونبولا على جوائز قيمة.