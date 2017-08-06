كارول سماحة تغادر المسرح في المغرب غاضبة وتقاطع الصحافة

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أحيت الفنانة اللبنانية “كارول سماحة” حفلاً فنياً بمنطقة مارتيل (شمال المغرب)، في إطار احتفالات المغرب بذكرى جلوس العاهل محمد السادس على العرش، وهي المشاركة الثالثة لها ضمن هذه الاحتفالات التي تشرف عليها إحدى شركات الاتصال بالمغرب.

وأثارت “كارول” علامات الاستفهام منذ وصولها موقع الحفل بنصف ساعة، حيث رفضت الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام المغربية، قبل أن يوضح مدير أعمالها أن سبب امتناعها يعود إلى أنه لا يمكنها الحديث قبل صعودها المنصة وأن الحوارات أو التصريحات الصحفية قد تؤثر على صوتها.

وكانت نفس الليلة قد عرفت مشاركة مجموعة “فناير” المغربية الذين صعدوا المنصة في البداية، قبل أن تؤدي نجمة أراب أيدل “دنيا بطمة” فقرتها الغنائية، وظلت “سماحة” الأخيرة ضمن ليلة الاحتفال ولم تصعد المنصة إلا في الثانية والنصف صباحاً، حيث بدت سعيدة بالحضور الجماهيري الكبير وغنت مجموعة من أغانيها الشهيرة كما قدمت تحيتها لملك المغرب وشعبه وتحدثت في ذات الكلمة عن استقرار المغرب وعن الثورات العربية ثم واصلت فقرتها، قبل أن يبدأ الجمهور في مغادرة المكان بعد نصف ساعة من صعودها، الشيء الذي أغضبها.

مصادر خاصة أكدت لــ “اليقظة” أن “كارول” غضبت بسبب مغادرة الجمهور الحفل، واعتبرت أن المنظمين كانوا على علم بأن الحضور سيصيبه الملل بعد 3 فقرات، وأنه كان عليهم تقديم فقرتها أو تقديم توقيت انطلاق الحفل، وهو الشيء الذي دفعها إلى مغادرة المكان ورفضت الحديث إلى الصحافة التي ظلت تلاحقها دون جدوى.