كارول سماحة بحفلات في الصيف بين لبنان ومصر

تفتتح النجمة كارول سماحة موسم صيف ٢٠١٧ بعدد من الحفلات الفنية تُحييها ما بين مصر ولبنان.
ولمحبي النجمة كارول سماحة، إليكم جدول الحفلات:
١٤ تموز/يوليو تفتتح كارول SpotBoxOut في مُجمع المراسي في الساحل الشمالي/مصر الساعة العاشرة مساءً. يذكر أن الحفل من تنظيم إعمارEMAAR.
٢٣ تموز/يوليو تُحيي كارول حفلاً فنياً لصالح مرضى LALS التصلب الجانبي المضموري في فندق الفينيسيا/بيروت.
وتحيي الفنانة بعدها الحفل المنتظر ضمن فعاليات مهرجانات البترون الدولية في ١٢ آب/أغسطس والذي كما وعدت كارول معجبيها سابقاً بأنهُ سيتضمن عدة مفاجآت.