كارول سماحة بحفلات في الصيف بين لبنان ومصر

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تفتتح النجمة كارول سماحة موسم صيف ٢٠١٧ بعدد من الحفلات الفنية تُحييها ما بين مصر ولبنان.

ولمحبي النجمة كارول سماحة، إليكم جدول الحفلات:

١٤ تموز/يوليو تفتتح كارول SpotBoxOut في مُجمع المراسي في الساحل الشمالي/مصر الساعة العاشرة مساءً. يذكر أن الحفل من تنظيم إعمارEMAAR.

٢٣ تموز/يوليو تُحيي كارول حفلاً فنياً لصالح مرضى LALS التصلب الجانبي المضموري في فندق الفينيسيا/بيروت.

وتحيي الفنانة بعدها الحفل المنتظر ضمن فعاليات مهرجانات البترون الدولية في ١٢ آب/أغسطس والذي كما وعدت كارول معجبيها سابقاً بأنهُ سيتضمن عدة مفاجآت.