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كارول سماحة تغني للسنة الثالثة في عيد العرش المغربي

بقلم ريما لمع

أغسطس ٥ ,٢٠١٧

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أحيت النجمة كارول سماحة حفلاً فنياً ضخماً لمناسبة عيد العرش المغربي، مساء ٣١ تموز/يوليو ٢٠١٧ في المضي، المغرب، وذلك بعد غياب عن جمهورها المغربي دام سنتين.
حضر الحفل آلاف المعجبين بصوت كارول، فتفاعلوا مع أدائها مُرددين معها الأغنيات التي يحفظونها عن ظهر قلب.

وأدت كارول خلال الحفل مجموعة من أغانيها، وحيّت الشعب المغربي من خلال تأديتها أغنية “وحشاني بلادي” وهي تحمل العلم المغربي. كما شكرت كارول على المسرح، المغرب للدعوة المميزة للمرة الثالثة كي تُحيي عيد العرش.

يُذكر أنّ كارول ستحيي في ٣ آب/أغسطس حفلاً فنياً في sixDEGREES في الساحل الشمالي، مصر. لتُحيي بعدها الحفل المنتظر ضمن فعاليات مهرجانات البترون الدولية في شمال لبنان، في ١٢ آب/أغسطس والذي كما وعدت كارول معجبيها سابقاً بأنهُ سيتضمن مفاجآت عدة

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