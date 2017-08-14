كارول سماحة تحي ليلة فنية ساحرة في مهرجان البترون الدولي

سهرة مميزة وقيمة مع النجمة الاستعراضية كارول سماحه، انطلقت بها حفلات مهرجانات البترون الدولية، فألهبت المسرح داخل حرم ميناء الصيادين في حضور ممثل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وممثلين عن الوزراء وسفراء وحشد جماهيري من لبنانيو المنطق العربية.

واثقة الخطوة اعتلت كارول سماحة المسرح بحضورها المميز، ومن دون مقدمات استهلت وصلتها بأغنية “اشتقنا كتير” فاستقبلها الجمهور بالتصفيق والهتافات لتعرب بعدها بكلمة عن حبها للبترون وأهلها لافتة إلى مكانة “مهرجانات البترون التي باتت تحتل موقعاً مميزاً ورفيعاً بين المهرجانات”، كما أشارت إلى أنّ هناك 160 مهرجاناً في لبنان خلال شهري يوليو وأغسطس، وهو عدد ضخم قياساً لمساحته. وقالت: “هذا هو لبنان وهذا هو شعبه الذي يحب الحياة والموسيقى والفن”.

غنت كارول أجمل أغانيها وقدمت أغنيتين من ألبومها الجديد، واستعادت أغان من فن الزمن الجميل، فغنت أغنية “غنيلي شوي شوي” لأم كلثوم. كما قدمت باقة من الأغاني اللبنانية والشرقية التي تفاعل معها الجمهور وقوفاً وتصفيقاً.

كارول سماحه التي أبهرت الجمهور شاركت مع فرقتها الفلوكلورية في عروض مميزة فأضفت الحماس بين الحضور الذي لم يتوان عن التفاعل والغناء معها وطلب أغنياتها المميزة ومنها ” بصباح الألف التالت”، و”خليك بحالك”، و”سمعني”، وإحساس”، و”غالي علي” و”مش معقول” وغيرها من الأغاني التي اشعلت المدرج الذي غصّ بمحبي كارول وأصدقاء البترون.

أما الحفلة الفنية الثانية، فستحييها الفنانة العالمية “بوني تايلر” مساء الجمعة 18 اغسطس الجاري وهناك الموعد مع الفنان وائل كفوري مساء السبت المقبل.