نفت شائعات طلاقها..كارول سماحة تقول لجمهورها في العام الجديد “انسى همومك”

تتأهب النجمة اللبنانية كارول سماحة من أجل طرح أغنية جديدة شهر يناير المقبل تحمل عنوان “انسى همومك”، وتدعو فيها جمهورها إلى التفاؤل بعام جديد، ونفت جميع ما روج من أخبار حول طلاقها، وكشفت بأنها سوف تغني تتر فيلمها الجديد “بالصدفة” مع الفنان مروان خوري.

فندت الفنانة اللبنانية كارول سماحة خلال استضافتها في برنامج “عرب وود”، كل ما ورد من أخبار حول طلاقها، ووصفتها بالكاذبة واعتبرت أنها شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، وقالت بأن حياتها مستقرة وهادئة مع زوجها وابنتها، وفوق ذلك لا يعكر صفو علاقتها مع زوجها أي خلافات أو مشاكل، وأرجعت تلك الأخبار المغلوطة بسبب أنها تواجدت في لبنان لفترة زمنية من أجل تصوير فيلمها اللبناني الأول الذي يحمل عنوان “بالصدفة”، في حين زوجها وليد مصطفى كان يقيم في القاهرة لأنه انشغل بأعمال يتولى مهمة إنتاجها، واعترفت بأنهما لا يوليان أي اهتمام للشائعات بل يضحكان عليها.

ولم تخف النجمة كارول سماحة بأنها ستتولى مهمة غناء تتر فيلمها الجديد مناصفة مع الفنان اللبناني مروان خوري، علماً أن هذا الفيلم من المقرر أن يعرض خلال موسم الربيع المقبل.

وبالموازاة مع ذلك تحضر كارول لإطلاق أغنية جديدة لها تحمل عنوان “أنسى همومك” خلال شهر يناير المقبل، وتحاول أن تدعو فيها جمهورها إلى التفاؤل بحلول العام الجديد وما سيحمله من سعادة ونجاح.