كاستينغ “أراب غوت تالنت 6” متواصل بالمغرب العربي والعرض مقرر شهر سبتمبر

تستمر المرحلة الثانية من اختبارات تجارب أداء الموسم السادس، من البرنامج العالمي بصيغته العربية Arabs Got Talent في اكتشاف المواهب في الوطن العربي، حيث بعد جولته الأولى في دول الخليج العربي وبعض الدول الأوروبية شهري أبريل ومايو، انطلق “الكاستينغ” في تونس وبالتحديد في مدينة قرطاج التي عرفت إقبالا كبيرا للمواهب التونسية، وينتظر أن يحط البرنامج رحاله بالمغرب ثم ينتقل إلى مصر وبعد ذلك يطير إلى الأردن ولبنان، علما أن هذا البرنامج سيكون جاهزا للعرض مع بداية شهر سبتمبر المقبل على قنوات “أم.بي.سي”.

يذكر أن المحطة الثانية بعد تونس في منطقة المغرب العربي، ستكون المغرب عبر مدينتي طنجة والدار البيضاء بداية من يوم الأحد المقبل، ثم تستقبل المواهب الاستثنائية في مصر من خلال مدينتي القاهرة والإسكندرية، وبعد ذلك يجوب البرنامج كل من الأردن ولبنان آخر محطة.

واستضاف المركب الثقافي بقرطاج درمش اختبارات الجولة الثانية من تجارب الأداء الخميس الماضي.

وفيما يتعلق بموعد المواهب في أم الدنيا سيكون في 19 و20 من الشهر الجاري، في مسرح جامعة النيل الأهلية، ثم ينتقل لأداء تجارب المواهب في الإسكندرية يوم 22 و23 يوليو الجاري، في مسرح كلية النصر للبنين فيكتوريا، وموعد فريق “مواهب العرب” منتظر بالأردن بتاريخ 26 يوليو الجاري في المركز الوطني للثقافة والفنون في مؤسسة الملك الحسين، أما المحطة الأخيرة ستكون لبنان بتاريخ 29 يوليو على مسرح The Palace.

والجدير بالإشارة فإن برنامج “أرب غوت تالنت” الذي يحظى بشعبية ومشاهدة عالية في الوطن العربي، سيتم عرضه مع مطلع شهر سبتمبر المقبل عبر قنوات “ام بي سي”، وتضم لجنة التحكيم كل من النجم المصري أحمد حلمي والنجمة المصرية نجوى كرم والعميد علي جابر.