كاشفاً الأسباب…. يوسف شعبان يعتزل الفن

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قرر الممثل المصري الشهير يوسف شعبان اعتزال الفن بعد عطاء طويل وحضور فني بارز في الساحة الفنية العربية، حيث أدى مختلف الأدوار، وقال بأنه لن يتراجع عن قراره لأنه نهائي، وبالرغم من أنه فضل عدم الكشف عن أسباب ابتعاده عن التمثيل وأرجعها إلى دوافع شخصية، لكن بعض وسائل الإعلام عادت إلى تصريحاته الأخيرة والتي عبر فيها عن استيائه وامتعاضه لتجاهل المخرجين له، بالرغم من أنه ممثل محترف ونجم قدم الكثير.

وإن كان يوسف شعبان قد اتخذ قرار الاعتزال بسبب التهميش كما يروج بالفعل، فإن محمود الجندي بدوره سبقه إلى الاعتزال منذ عدة أيام فقط، بفعل رفضه للطريقة التي صار يعامل بها الفنان. علماً أن الفنان يوسف شعبان كان قد اعترف بصراحة في إحدى تصريحاته العلامة التي سبقت اعتزاله بفترة زمنية أنه لم يتلق أي عروض عمل من أجل العودة إلى الحياة الفنية.

لم يخف يوسف شعبان أنه لن يعود مرة ثانية للساحة الفنية ولن يتراجع عن قراره لأنه فكر جيداً، مرجعاً أسباب هذا الاعتزال إلى دوافع شخصية رفض التطرق إليها أو الخوض فيها، والملفت أن حالته الصحية كانت في السابق قد تدهورت، بسبب معاناته مع مرض الكلى، لكنه لم يفكر في التوقف عن العطاء الفني، بينما آخر عمل فني ظهر فيه يحمل عنوان “المشخصاتي2”.

يذكر أن قرار اعتزال الممثل يوسف شعبان، الذي تألق كثيراً في مسلسل “رأفت الهجان” مع النجم الراحل محمود عبد العزيز، أثار استياءاً كبيراً على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، كونه خسارة كبيرة للفن المصري والعربي بشكل عام.