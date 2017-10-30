الجمهور المغربي ينتقده…..كاظم الساهر يحصل على أجر كبير مقابل مشاركته في حفل خيري

عاد الفنان “كاظم الساهر” لخلق الجدل حول حفلاته الخيرية بالمغرب، بعد أن طالب الجهة المنظمة لحفله المنتظر إحياؤه بمنتجع “مازاغان” لصالح مرضى السرطان، بأجر كبير والالتزام بشروط عدة وضعها في عقده المبرم مع أحد الأندية الطبية المنظمة للحفل.

وكشفت مصادر متطابقة أن “الساهر” لن يشارك في حفله الخيري دون مقابل كما روجت لذلك بعض المواقع، كما أن رئيسة النادي “أسية الشريف” أكدت خلال مؤتمر صحفي أن “كاظم الساهر” لن يكون من المتبرعين، في حين قال مصدر خاص، إن تعامل الفنان العراقي مع الجهة المنظمة كان بنفس الشروط والصيغة التي ينهجها خلال تعاقداته لإحياء حفلاته الفنية العادية، حيث طالب بأكثر من 90 ألف دولار أمريكي كمقابل مادي، وبعدم تصوير الحفل ومنع استعمال الكاميرات.

وسيحصل الساهر على نصف أجره خلال توقيع العقد، على أن يأخذ الباقي قبل الحفل أو بعده بيوم واحد، حيث سيقدم حفله بقاعة تتسع لـ 500 مقعد، كما حددت الجهة المنظمة ثمن تذاكر الحفل ما بين 100 دولار و 300 دولار، وهي مبالغ يسعى المكتب التنفيذي للنادي لاستغلالها في اقتناء بعض المعدات الطبية.

وكان الفنان “كاظم الساهر” قد تلقى انتقادات كبيرة، من الجمهور المغربي عقب تقديم إعلان ترويجي لإحدى الشركات العقارية حيث وصف البعض الأمر بالإهانة لتاريخه واسمه، وتشجيعه لسكن ثبتت حوله عدة مخالفات وصل بعضها إلى المحاكم.