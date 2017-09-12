تمنى مشاركته بلجنة التحكيم….وائل جسار: كاظم الساهر كان له ثقل ب”ذا فويس” وهيفاء وهبي أسطورة

قال الفنان “وائل جسار” إنه لا مانع لديه في أن يكون عضواً ضمن لجنة تحكيم برنامج مسابقات المواهب مثل برنامج “ذا فويس”، لكن الأمر، يعود لقرار إدارة مجموعة الــ MBC حيث لم تطرح عليه الفكرة يوماً ولو طرحت عليه لكان جوابه القبول، حسب قوله.

في نفس السياق، أكد “جسار” في حديث صحفي على هامش إحيائه حفلاً بمسرح قرطاج الأثري بتونس من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني التونسي، أن الفنان العراقي “كاظم الساهر” كان له الثقل الأكبر وكان يبدو الأكثر “فهماً” لكل الأمور في البرنامج، وتابع في معرض حديثه: “لا أستطيع الحكم على أداء اللجنة الجديدة أو مقارنتها باللجنة القديمة، فالفنان عاصي تاريخ، وشيرين أيضاً وصابر لا يقل عنهم بالتأكيد، ربما تعودنا على اللجنة القديمة لأنها ساهمت في إنجاح البرنامج على مدى 3 دورات، لكن هذا لا يمنع من أن تواجد فنانة بحجم أحلام ذات التاريخ الفني المحترم والتجربة المهمة ببرنامج أراب أيدول هو إضافة للبرنامج، وأيضاً إليسا التي تحمل بدورها خبرة من خلال برنامج إكس فاكتور، إضافة إلى الفنان حماقي الذي أثبت وجوده على الساحة الفنية المصرية والعربية، وبالتالي فالمجموعة قادرة على القيام بدورها، وللجمهور الحكم.”

وفي موضوع مختلف، تشبث الفنان “وائل جسار” بوصفه مواطنته “هيفاء وهبي” بالأسطورة، مؤكداً أنه يعني ما يقول وأنها فعلاً استطاعت أن تحافظ على نجوميتها بالإمكانيات المتوفرة لديها، مشيراً إلى أن الإعلام ساهم في نجاحها وانتشارها، لأنه “لو توقفت الصحافة عن الكتابة عنها ولم تعترف بها لما وصلت “هيفاء” إلى ما وصلت إليه اليوم”، حسب تعبيره.