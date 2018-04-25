كاظم الساهر لم يفسخ خطوبته وحفل زفافه بعد عيد الفطر

فندت مصادر مقربة من القيصر كاظم الساهر جميع شائعات فسخه لخطوبته على الشابة التونسية سارة مقني، وتم تداول كل هذه الأخبار الخاطئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت بسرعة البرق وكانت ذات الأخبار مرفوقة بصور للفنان العراقي مع فتاة.

كشفت مصادر مقربة من القيصر كاظم الساهر أن خبر فسخه لخطوبته خاطئ ليس له أي أساس من الصحة، لأنه ينوي الاحتفال بحفل زفافه مباشرة بعد عيد الفطر على الفتاة التونسية سارة، ولم يتم التطرق إلى أي تفاصيل أخرى تتعلق بتحضيرات العروسين وكذا البلد الذي سوف يتم فيه عقد القران وحفل الزفاف.

علما أن كاظم الساهر سبق له أن تزوج مرة واحدة في حياته، عندما كان عمره لا يتعدى ال 19 عاما، وانتهى الزواج بالطلاق وبقي بعد ذلك أعزبا. وعن فشل تجربة زواجه الأولى كان قد تحدث قائلا: “.. ربما الزواج المبكر سبب فشل زواجي الوحيد.. تزوجت وعمري 19 عاما.. وكانت هي بنفس السن تقريبا.. لم نكن ناضجان..”. في حين بخصوص عدم زواجه مرة ثانية أوضح في إحدى تصريحاته: “..لم أجد سيدة ممن أحببتهم تمكنت من إيصال العلاقة لحد الزواج..”.

الجدير بالإشارة فإن القيصر أعلن عن خبر خطبته بشكل رسمي من الشابة التونسية سارة، خلال حفله الأخير الذي أحياه في مدينة واشنطن، في إطار جولته الغنائية بأمريكا، والتزم أمام الجمهور في نفس الحفل بأنه سيخبرهم بموعد زواجه عندما يقترب.