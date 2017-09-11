كشف موعد عرضه…..كاظم الساهر يؤكد مشاركته في “ذا فويس كيدز”

كشف الفنان كاظم الساهر عن عدم انسحابه من برنامج ذا فويس كيدز” وقال أنه تقرر بثه بتاريخ 10/ 3/ 2018، محافظاً على أعضاء لجنة تحكيم المواسم السابقة، وقام على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة مع الفنانة نانسي عجرم والفنان تامر حسني، ليؤكد عن عدم تغير أعضاء لجنة تحكيم البرنامج من جهة، ومن جهة أخرى لنفي شائعات انسحابه.

بعد تغير أعضاء لجنة تحكيم برنامج ذا فويس في طبعة الكبار، بدأت الشائعات تروج بقوة أن تغييراً سيطرأ على طبعة الصغار، لكن القيصر كاظم الساهر خرج عن صمته ليضع حداً لكل الأخبار غير الصحيحة، ومثلما نشرت “اليقظة نت” في السابق عن احتفاظ لجنة التحكيم بجميع أعضائها وهم الفنانة نانسي عجرم والفنان تامر حسني وكذلك الفنان كاظم الساهر، وحرص القيصر على طمأنة الجمهور حيث نشر صورة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي تجمعه مع أعضاء لجنة التحكيم وأرفقها بتعليق “..رسمياً كاظم الساهر يشارك في برنامج ذا فويس كيدز الموسم الثاني بعدما اعتذر عن المشاركة في ذا فويس الكبار..”.

وكتب على الصورة 10/ 3/ 2018، مشيراً إلى تاريخ الشروع في بث البرنامج على إحدى قنوات “أم.بي.سي”.

الجدير بالإشارة فإن أعضاء لجنة برنامج “ذا فويس” للكبار، شهد تغيير ثلاثة من أعضائه، حيث خلفهم كل من الفنانة أحلام والفنانة إليسا والفنان محمد حماقي، وعاد الفنان عاصي الحلاني مجدداً إلى مقعده في البرنامج.