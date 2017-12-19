بعد نفاذ تذاكر حفله في رأس السنة…..كاظم الساهر يحي حفلاً ثانياً بدبي

قرر القيصر كاظم الساهر عقب نفاذ تذاكر حفله الأول، المقرر أن يحيه يوم 30 ديسمبر الجاري بدبي في إطار الاحتفالات برأس السنة الميلادية، إقامة حفل آخر يوم 29 ديسمبر بدار الأوبرا والتي يغني بها لأول مرة، حتى يلبي طلبات معجبيه ولا يحرمهم من سهرة فنية بصوته العذب وألحانه القوية وكلمات أغانيه التي تفيض بالحب والسلام.

حاول النجم العراقي كاظم الساهر أن يطمأن جمهوره الذي لم يتمكن من اقتناء تذكرة، من أجل حضور حفل نهاية رأس السنة المقرر إقامته في مدينة دبي الإماراتية، بعد نفاذ جميع التذاكر المخصصة لحفله المنتظر يوم 30 ديسمبر، وجاء ذلك من خلال قيام كاظم بنشر عبر صفحته على موقع “إنستغرام” فيديو يكشف فيه إقامة الحفل الثاني يوم 29 ديسمبر، نزولاً عند رغبة جمهوره العريض الذي لم يخف استيائه وحزنه من نفاذ جميع تذاكر الحفل الأول.

وسوف يلتقي القيصر بمحبيه بدار الأوبرا بدبي والتي يغني بها لأول مرة، وحرص النجم العراقي على تلبية رغبة الجمهور الذي يهمه كثيراً ويستجيب لرغباته.

فسوف يحي كاظم الساهر احتفالات رأس السن الميلادية من مدينة دبي، ودون شك سوف يمتع على مدار سهرتين يتوقع أن تكون ذهبيتين الجمهور الإماراتي والعربي المتواجد هناك وسيكون مرفوقاً بفرقته الأوركسترالية، ومن أجمل الأغاني التي أداها كاظم ويطلبها الجمهور العربي كثيراً، نذكر أغنية “أحبيني” و “إني خيرتك” و “زيدني عشقاً” و “قولي أحبك”..