كاظم الساهر يستعد لإطلاق “الأسطورة” في حفل كبير

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وأخيراً سترى “الأسطورة” أو ملحمة “جلجامش” التي يحضر القيصر كاظم الساهر لطرحها منذ سنوات النور، حيث ينتظر بعد تسجيلها أن يتم إطلاقها في حفل كبير وضخم، ومن أجل ذلك طار مؤخراً الساهر إلى القاهرة، والتقى بالعديد من الفنانين المصريين ونظرائهم الخليجين وعلى رأسهم النجم عمرو دياب، وكذلك مدير روتانا للصوتيات سالم الهندي.

فملحمة “الأسطورة” التي يقوم بتحضيرها من كلمات الشاعر كريم العراقي وألحان كاظم الساهر، ويأتي الاستعداد في الوقت الحالي لتسجيل الأغنية بعد اعتذار القيصر عن المشاركة في لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس” بطبعتيها المخصصة لفئتي الشباب والأطفال.

وبالموازاة مع ذلك يعكف الساهر هذه الأيام على الاجتماع بالموزع المحترف فتح الله أحمد، من أجل توزيع الأغنية على الكورال ، وتضم أجندة الساهر حفلين فنيين في لبنان يستعد لهما، وسيسافر إلى بيروت قريباً، بهدف المشاركة في مهرجان “بيت الدين” ومهرجان “إهدن” الذي يقام شمال لبنان، وقد نفذت جميع تذاكر هذا الحفل بشكل مبكر.

وتقول كلمات الأسطورة أو الملحمة الرائعة:

عشتار

تحتاج امرأة يا فارس.. تحميك من البرد القارس

تأخذك من الليل القاسي..لضياء عذب الأنفاس

تصبح مأواك وعنوانك.. وتريك نهاية أحزانك

ويهدئ ثورة شطآنك.. مركبها الوردي الناعس

جلجامش

الزوجة قيد يحبسني..بل درع أبداً يلبسني

لو بنت أخرى تلمسني..تطعنني الزوجة كالحارس

مسرور بين صديقاتي.. والزوج له وجه عابس

وجناحي من غير قيود..أفق ممتد ونوارس

عشتار

مغرور أنت متعال..تتصنع جلد الأبطال

تتقمص لغة الأحرار..وبسرك تلعب بالنار

قد تلعب كل الأدوار ..لتخبأ كيد المحتال

يقتلني الرجل المتناقض..يتعبني الإنسان الناقص

أرفع مقاماً علوياً..تختار الأدنى يا بائس

جلجامش

عذراً يا أحلى الملكات..ذاتك لا تمتزج بذاتي

إن كنت مريضاً ما ذنبي.. أو كنت صريحاً مولاتي

أنا حر وحياتي ملكي.. فلماذا أهديك حياتي؟ قد يقتل شكي أيمانك..فأنا أحزان وهواجس.