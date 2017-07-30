كاظم الساهر يسحر جمهوره في بيت الدين

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كما جرت العادة كل عام، استضافت مهرجانات بيت الدين، جبل لبنان، الفنان كاظم الساهر في ليلتي 28 و29 تموز/يوليو الجاري، فغنّى للمرأة والحب والعشق، وسحر جمهوره وخطف أنفاسهم باحساسه المرهف وأدائه الراقي وأغانيه الأنيقة، ما جعلهم يطلبون المزيد والمزيد من الأغاني، لا سيما القديمة منها التي لا يزالون يكررونها ويُطربون لسماعها.

القيصر أشعل المسرح وألهب الجمهور الذي تقاطر من أنحاء مختلفة من لبنان والدول العربية للاستمتاع بأجواء الحفل التي باتت تحظى بأصداء رائعة منذ سنين.

يُذكر أن مهرجانات بيت الدين كانت قد انطلقت في الأول من يوليو الجاري، بسهرة افتتاحية للفلسطيني عمر كمال من مدينة نابلس، الملقّب بـ”فرانك سيناترا فلسطين” لقوة صوته.

وتتابعت حفلات المهرجانات باستضافة فرق عالمية ومحلية تميزت بمستوى راق يفخر به الجميع.