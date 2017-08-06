توقعات بعودة جميع أعضاء لجنة التحكيم .. كاظم يتراجع عن قرار الانسحاب ويعود إلى “ذا فويس”

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جاءت إعادة نظر الفنان العراقي كاظم الساهر عن قرار انسحابه من لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس” لاكتشاف المواهب الشابة لدى فئتي الشباب والأطفال، تثلج صدور محبيه، ويرجح تمكن مجموعة “أم.بي.سي” من استعادة الساهر إلى إمكانية عودة جميع النجوم الأربعة للبرنامج، بينما الثلاثي الذي شارك في طبعة “ذا فويس كيدز” ويتعلق الأمر بكل من كاظم وتامر حسني ونانسي عجرم سيكون حاضراً في الطبعة الجديدة للبرنامج.

يبدو أن القائمين على مجموعة “أم.بي.سي” عرفوا كيف يقنعوا النجوم عن العدول عن قرار الانسحاب والعودة للمشاركة في برنامج اكتشاف المواهب ” ذا فويس”، وكانت إدارة أعمال الفنان كاظم الساهر قد كشفت مؤخراً حسب ما تناقلته بعض من وسائل الإعلام العربية عن إعادة النظر في قراره وأكدت في سياق متصل أنه سيشارك في برنامج “ذا فويس”، وتوالت في الأيام الماضية اعتذارات اللجنة فبعد كاظم أعلنت شيرين عبد الوهاب من المغرب عن انسحابها بسبب ارتباطاتها الفنية المكثفة، ونفس القرار اتخذه المطرب التونسي صابر الرباعي، بينما عاصي الحلاني لم يحسم قراره النهائي بحجة أنه مازال يتفاوض.

وينتظر أن يعود أغلبية النجوم إلى لجنة التحكيم مع العد التنازلي للشروع في الانطلاق في تصوير البرنامج.

والمستجدات سارية بالنسبة لبرنامج اكتشاف المواهب لدى فئة الأطفال من خلال “ذا فويس كيدز”، لأن فريق لجنة التحكيم لن يغادر البرنامج ويتعلق الأمر بالثلاثي كاظم الساهر وتامر حسني ونانسي عجرم.

ومن جهة أخرى يجري الحديث عن بقاء الدكتور علي جابر في مجموعة “أم.بي.سي”، ويأتي تسريب هذه الأخبار رداً على الإشاعات التي ذهبت إلى مغادرته الوشيكة للمجموعة الرائدة عربياً.