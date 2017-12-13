القيصر كاظم الساهر يغني للمرة الأولى على مسرح دبي أوبرا

قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، وفي أول ظهور له على خشبة مسرح دبي أوبرا، سيقدم باقة من أغانيه الكلاسيكية الخالدة، في أمسية ساحرة لا تُفوت من الطرب الأصيل، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق 2018.

ينتظر جمهور كاظم الساهر حفله الكبير، ليستمتعوا بما سيقدمه من أغاني على أنغام الأوركسترا الخاصة به، ولعل أبرزها: “إني خيرتك” و”زيديني عشقاً” و”قولي أحبك” و”أحبيني”.

وحول الموضوع قال كاظم الساهر: “إنه لشرف لي أن أغني على خشبة دبي أوبرا ذات المستوى العالمي، والتي استضافت مجموعة من العروض العالمية الشهيرة.

وفي رأيي الشخصي، فإنّ هذا الصرح يمثل انعكاساً حقيقياً لجهود دبي الدؤوبة للارتقاء بجودة العروض الترفيهية الحيّة لتتخطى أعلى المعايير العالمية. كما أنه من دواعي سروري أن ألتقي بجمهوري الحبيب، والذي رافقني بولاء وقدّم لي الكثير من الدعم على امتداد مسيرتي الفنية”.

ولمن يهمه الأمر، فإنّ الفنان العربي العالمي يبلغ من العمر 60 عاماً، وقد أطلق عليه شاعر الرومنسية السوري الأسطوري، نزار قباني، لقب “قيصر الموسيقى العربية”، فقد بلغت مبيعات ألبوماته ما يزيد عن 100 مليون نسخة خلال مسيرته الفنية التي تجاوزت 30 عاماً، وقدّم العديد من العروض الحيّة أمام جماهيره في كافة أنحاء العالم.

ويُعَد القيصر، والذي يعيش حالياً في إسبانيا، من رواد التعاون العربي الدولي مع مختلف الفنانين من أنحاء العالم، بما في ذلك تعاونه مع السوبرانو البريطانية سارة برايتمان في أغنية “انتهت الحرب” The war is over، ومع نجم موسيقى الروك الأميركي ليني كرافيتز في أغنية “نريد السلام” We Want Peace، وكوينسي جونز وريدوان في أغنية “بكرا” Bokra.

وقد حاز كاظم الساهر، الملحن وكاتب الأغاني، على العديد من الجوائز العالمية، بما في ذلك جائزة “أفضل فنان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” وجائزة “الجمهور” من “راديو 3” من هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” الرفيعة، وغيرها من الجوائز المرموقة.

وتُعَد أغنيته الشهيرة “أنا وليلى” الأغنية العربية الوحيدة التي تمَّ إدراجها ضمن أفضل عشر أغانٍ في العالم على الموقع الإلكتروني هيئة الإذاعة البريطانية “BBC World Service”.

كما غنى القيصر أمام الملايين وفي العديد من الأماكن المرموقة في أنحاء العالم، بما في ذلك “أم جي أم غراند” في لاس فيغاس في الولايات المتحدة، وقاعة “ألبرت هول” الملكية في لندن بالمملكة المتحدة، وحلبة “مدرج ماكسيموس” في روما، و”بيت الدين” و”بيبلوس” في لبنان.