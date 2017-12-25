كاظم الساهر يغني في “الواق واق”

أسندت مهمة غناء تتر المسلسل السوري الذي يحمل عنوان”الواق واق” إلى القيصر كاظم الساهر، حيث كشفت عن هذا الخبر الشاعرة السورية سهام شعشاع عبر حسابها على موقع “أنستغرام”، وتقرر عرض هذا المسلسل الجديد خلال السباق الدرامي لرمضان 2018.

تأكد تواجد الفنان العراقي كاظم الساهر في مسلسل “الواق واق” لكن ليس ممثلاً وإنما من أجل غناء تتر هذا العمل الفني، وبعد أن كلفت الشاعرة السورية سهام شعشاع بكتابة كلمات الأغنية التي سوف يؤديها القيصر، عبرت عن فرحتها الكبيرة عبر حسابها على موقع “أنستغرام”، وقالت أنه بعد تسرب الخبر، على اعتبار أنها كانت تعتقد أنه ذا خصوصية، قامت بإعلانه على لسانها.

والجدير بالإشارة فإن قصة هذا المسلسل تسلط الضوء على ظروف حياة مهاجرين تغرق سفينتهم في إحدى السواحل، عندما كانوا متجهين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويضطرون إلى العيش في جزيرة مهجورة، وتأخذ أحداث هذا المسلسل طابعاً كوميدياً لا يخلو من المواقف المضحكة غير أنها ذات طابع اجتماعي، حيث يشارك فيه مجموعة من النجوم نذكر من بينهم كل من رشيد عساف وباسم ياخور وشكران مرتجى وأحمد الأحمد ومحمد حداقي، وإلى جانب كل من جرجس جبارة وجمال العلي وحسين عباس، وشادي الصفدي ومرام علي ووائل زيدان ورواد عليو وأنس طيارة ونانسي خوري ويشارك من لبنان طلال الجردي. علماً أن مسلسل “الواق الواق” تقوم بانتاجه شركة “إيمار الشام” وكتب قصته ممدوح حمادة.