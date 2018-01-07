نجمة أرب ايدول كاميليا الجزائرية قريباً في التمثيل

تعيش الفنانة الجزائرية نجمة أرب أيدول كاميليا حالة من النشاط والحيوية، حيث تقوم بتوزيع جديد في دبي لأغنيتها “كل شيء وارد” التي غنتها باللهجة المصرية وحققت أعلى مشاهدة على قناة أرابيكا.

أحيت الفنانة كاميليا حفلين ناجحين مؤخراً، الأول في العاصمة اللبنانية بيروت والثاني ليلة رأس السنة في دبي. وقد شهد الحفلان حضوراً كبيراً من الجمهور، وقدمت فيهما أغانيها وأغاني لعمالقة الطرب العربي ومنهم محمد عبده.

ولا يزال كليب أغنية “كل شيء وارد” يحقق نسب مشاهدة عالية سواء عبر قناة أرابيكا التلفزيونية، أو عبر موقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب، أو عدد من القنوات الأخرى التي بدأت بثه مؤخراً. علماً أنّ هذا العمل هو التجربة الأولى التي تقدمها النجمة الاستثنائية – كما لقبها جمهورها ومشاهدي برنامج أرب أيدول – باللهجة المصرية.

كليب الأغنية حصد إعجاباً نقدياً وجماهيرياً نتيجة للتقنيات السينمائية الجديدة المستخدمة فيه، بالإضافة لحضور كاميليا اللافت بصوتها الجميل. وقد تمَّ تصويره بين دبي ولبنان.

وكشفت المنتجة فاتن برازي صاحبة شركة “اف بي برودكشن” المسؤولة عن إدارة أعمال كاميليا أنها بصدد تقديم مفاجآت عديدة بصوت كاميليا منها أغنية جديدة باللهجة المصرية إضافة لأغنية جزائرية بلهجة بلدها الأم. بالإضافة إلى التنسيق مع كاميليا لدخولها المجال التمثيلي بعد العروض التي تلقتها.