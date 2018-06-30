من الوجبات الخفيفة التي يمكنها تناولها في فصل الصيف مع السلطة والعصائر، نذكر “كانيلوني محشي بالجبنة والصلصة”، الذي يحب طعمه كثيرا الأطفال الصغار على وجه الخصوص، وحتى الكبار يجدون أن مذاقه لذيذا..

المقادير:

باكت أو 250 غ كانيلوني

¼ كيلو موتزاريلا مقطعة إلى مكعبات

¼ كيلو طماطم مقشرة ومفرومة

3 فصوص ثوم مهروسة

1 كوب دقيق

1كوب بقسماط

2 حبات بيض مخفوقة

¼ كوب ريحان طازج مفروم

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة صوص الفلفل الحار

ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير:

في أول خطوة يسخن الفرن عند حرارة 200 درجة، وبعد ذلك يسلق الكانيلوني في الماء المغلي والمملح لمدة 3 دقائق، وبعد نزعه من الماء يقطع الكانيلوني من المنتصف إلى جزئين متساويين الحجم، ومن جهة أخرى توضع الطماطم المفرومة في مقلاة على نار متوسطة وتترك حتى تغلي، حيث يضاف إليها بعد ذلك كل من الثوم وزيت الزيتون والريحان والصوص الحار والملح والفلفل الأسود، مع ضرورة التقليب الجيد وينبغي أن تغطى المقلاة، ومن ثم تترك الصلصة تنضج على نار هادئة جدا لمدة لا تقل 20 دقيقة، مع ضرورة التقليب من حين لآخر.

وبالموازاة مع ذلك يرص الكانيلوني بشكل رأسي في صينية، ثم يضاف مكعب موتزاريلا داخل الكانيلوني، وبعد ذلك تملأ بواسطة الصلصة، ثم عن طريق مكعب موتزاريلا في أعلى الكانيلوني.

وفي آخر خطوة تبلي البيض بالملح والفلفل الأسود، وعقب ذلك اغمسي الكانيليوني في الدقيق ثم البيض، وأخيرا في البقسماط، وقومي برص الكانيلوني بشكل أفقي في صينية مغطاة بورق الزبدة، وأدخليها الفرن لطهيها لمدة 15 دقيقة حتى تنضج.