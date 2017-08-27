كايلي جينر تحسم عدم عودتها إلى “تايغا” بدون ندم

نفت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر بشدة، جميع الأخبار التي تم تداولها إعلامياً، بخصوص إمكانية عودة المياه إلى مجاريها في علاقتها العاطفية مع صديقها السابق مغني الراب “تايغا”، واعتبرت أن تلك الصفحة قد طويت من حياتها ويستحيل أن تفتح مجدداً، خاصة أنها وصفت العلاقة بغير الجدية، واليوم قالت أنها حريصة جداً لتعيش حياتها بشكل مغاير.

حسمت النجم الشابة في تلفزيون الواقع كايلي جينر نهاية علاقتها الغرامية، التي جمعتها مع مغني الراب “تايغا” طيلة مدة 3 سنوات كاملة، على خلفية الشائعات التي طفت حول تصفية الخلافات التي طفت على أجواء علاقتهما المشتركة، خاصة بعد لقائها الأخير معه في مهرجان “كوتشيلا”، حيث وضعت النقاط على الحروف مستبعدة أي استئناف للعلاقة: “..ليس من السهل رجوع العلاقة كما كانت.. لقد طويت هذه الصفحة من حياتي ولا أنوي فتحها مرة أخرى..”.

واغتنمت الفرصة لتتحدث عن أسباب الانفصال بصراحة، حيث أكدت تقول: “..بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من علاقاتنا.. شعرت بعدم جدية العلاقة.. ولم يحدث أية صدامات أو مشاكل.. والأمر لا يتعدى قراراً اتفقنا عليه سوياً.. ولم نشعر بعدها بالندم على شيء..”.

وكان مقربون من كايلي قد أكدوا أنها بقيت منعزلة لا تود الحديث مع أي شخص، عقب انتهاء مهرجان “كوتشيلا” رافضة الخوض في تفاصيل حياتها الشخصية، مفضلة الاحتفاظ بأسرارها لنفسها من دون مشاركة الآخرين، كون تبرير أي تصرف بالنسبة إليها أمر صعب جداً على أرض الواقع، وكذلك إرضاء الآخرين لا يقل صعوبة.