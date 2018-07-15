كبسولات البروبيوتيك إصلاح لما أفسدته المضادات الحيوية

مع انتشار الالتهابات بشكل كبير في الآونة الأخيرة سواء التي تأتي على صورة نزلات برد أو التهابات صديدية أصبح العلاج السحري والسريع للتخلص من الالتهابات بشكل عام في الجسم تناول المضادات الحيوية، فما إن يبدأ الشخص بالشعور ببعض التعب أو الحرارة نجده يتجه مباشرة لبدء كورس المضاد الحيوي مع نفسه، وحتى دون استشارة الطبيب، والأخطر من ذلك أن الأمر أصبح عادة سيئة حتى بتنا نطبقها أيضا مع أطفالنا بشكل مبالغ فيه مما يؤثر على مناعة الجسم الذاتية ويهبط بها بشكل كبير.

إن المضاعفات الناتجة عن الاعتماد بشكل مستمر على تناول المضادات الحيوية لمحاربة أي عدوى بكتيرية أمر يعد في غاية الخطورة ليس فقط على مستوى تأثيره في خفض مناعة الجسم فقط بل إن الأمر يتعدى ذلك بكثير، حيث أنه ومع الوقت وتكرار أخذ المضاد الحيوي باستمرار فإن ذلك يجعل البكتيريا تطور من نفسها باستمرار فتزيد من قوتها بالتدريج ومع الوقت لا يمكن للمضاد الحيوي أن يؤثر بها أو يتخلص منها.

بالإضافة لأمر آخر لا يذكره العديد من الأطباء، وهو أن كثرة تلك المضادات الحيوية تؤدي لقتل البكتيريا النافعة داخل الجسم خاصة الموجودة في الأمعاء والقولون والتي لها دور كبير في المحافظة على مناعة الجسم وعمليات الأيض، ومن المفترض في حال اضطررنا لتناول مضاد حيوي أن نقوم بتناول ما يعرف بالبروبيتويك وهي عبارة عن البكتيريا النافعة حتى نبقى مناعة الجسم في حالة توازن، فما يدمره المضاد الحيوي نقوم نحن بإعادته للجهاز الهضمي وهذه خطوة في غاية الأهمية للمحافظة على المناعة الذاتية.

إن البروبيتويك موجود في عدة مصادر طبيعية كالزبادي واللبن الرائب وبعض أنواع الأجبان، ولأهمية تلك البكتيريا النافعة وللحصول على كافة مجموعات تلك البكتيريا النافعة فيجب عليك تناولها كمكملات غذائية يتم شراؤها من الصيدلية، وبالمداومة المستمرة على تناول تلك البكتيريا النافعة سوف تجد تحسنا كبيرًا في مناعتك وصحتك بشكل عام، وسوف تختفي كثير من الأعراض المزعجة التي كنت تتضايق منها سابقا كالانتفاخ والغازات ولكن عليك اختيار الأقراص الأعلى تركيزا وكذلك اختيار الأنواع الجيدة التي تحتوي على أكبر عدد من تلك المجموعات، إن البروبيوتيك حقا أفضل هدية يمكن أن تمنحها لصحتك.