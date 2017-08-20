تمتعي بلمعان وكثافة شعر النجمة جينفر أنستون

تشتهر النجمة العالمية جنيفر أنستون بأنها تتمتع بجمال شعر لافت، بالنظر إلى كثافته ولمعانه الدائم، وهذا ما ينعكس على جمالها وإطلالتها الجذابة..وقد تتساءلي عن السر وراء محافظة النجمة على جمال وصحة شعرها..نقول لك اتبعي خطوات الفنانة جينفر في العناية بشعرها..

بدت النجمة جينفر أنستون مقتنعة بأن غسل الشعر يومياً يضر كثيراً ببريقه وينعكس ذلك سلباً على كثافته، لذا تحرص على غسله نحو مرتين ولا تتجاوز الثلاث مرات أسبوعياً، على اعتبار أن الشامبو يعمل على تجفيف فروة الشعر، ويضاعف من الإفرازات الدهنية.

تستغني عن الهواء الساخن لمجفف الشعر في تجفيف شعرها، كونها تستعين بقطعة قطنية للتجفيف ثم للهواء البارد، ويكون الهواء الساخن للمجفف كآخر مرحلة ولكن على منطقة الأطراف فقط.

تبتكر النجمة العالمية العديد من الحيل للعناية بشعرها، لأنها تستغني عن مملس الشعر، وتجنب شعرها حرارته، حيث تلجأ إلى تسريحة الضفيرة طوال الليل، وفي الصباح تفتح الضفيرة فتحصل على شعر متموج طبيعياً.

وتوجد طريقة أخرى تطبقها جنيفر تتمثل في استعمال الفرشاة العريضة وتسرح بها غرة شعرها، وتحرص في نفس الوقت على استعمال حرارة مجفف الشعر، من أجل التمتع بتسريحة شعر ناعمة لا تخلو من الجاذبية.

لا تستعجل النجمة في تغيير لون شعرها خاصة عندما تقوم بصبغه بتدرجات الشعر الفاتحة، لأن الإكثار من ذلك من شأنه أن يؤذي الشعر، لذا تنتقل من تدرجات اللون الداكن إلى الفاتح، بعد مدة زمنية طويلة حتى تمنح الوقت لشعرها الوقت الكافي كي يرتاح من الصبغات الكيميائية.