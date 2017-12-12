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كريم فهمي ضابط شرطة يطارد الإرهابين ل”آخر نفس”

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ديسمبر ١٢ ,٢٠١٧

يخوض الممثل المصري الشاب كريم فهمي لأول مرة بطولته المطلقة في المسلسلات التلفزيونية الدرامية، المقرر عرضها خلال السباق الرمضاني المقبل، حيث يقدم في مسلسله الجديد الذي يحمل عنوان “آخر نفس” دوراً مختلفاً، يتمثل في تقمص شخصية ضابط شرطة، كون هذا العمل الفني يعالج قضية الإرهاب.

يشارك الفنان كريم فهمي في مسلسل “آخر نفس” في بطولة تلفزيونية مطلقة، أسندت إليه إلى جانب نجلاء بدر ويسرا اللوزي، وتعالج قصة هذا المسلسل التي كتبها محمد رفعت الذي يعود بعد غياب ومعروف أنه قدم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة، ظاهرة الإرهاب فقبل أن تتطور الأحداث وفي الحلقات الأولى من هذا المسلسل، يقع حادث إرهابي مروع يستهدف السفير الأوغندي بالقاهرة، ومع تصاعد موجة العنف الإرهابي، تتخذ مجموعة من الإرهابيين أحد الكافيهات منطلقاً لها لتنفيذ عملية الاغتيال، كون موكب السفير يعبر من الشارع المطل على الكافيه.

يذكر أنه يقوم بإخراج هذا المسلسل الجديد التونسي مجدي سميري، ويصنف ضمن الأعمال الفنية التي تحمل الكثير من الإثارة، وتشارك في بطولته كل من نجلاء بدر ويسرا اللوزي والسوري عابد فهد وإلى جانب كل من أحمد وفيق و ريم مصطفى.

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