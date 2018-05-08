كفتة الدجاج المحشية بالجبن

تدربي قبل حلول شهر رمضان على هذه الكيفية اللذيذة من أجل تحضيرها باحترافية و بشكل جيد خلال شهر رمضان لانها مغذية وتزين من مائدة الإفطار، حيث يمكن تناولها مع الشوربة لتمد جسمك بالطاقة اللازمة.

المقادير:

2 كيلو من صدور الدجاج المفرومة بشكل ناعم

¼ كيلو جبن موتزاريلا مقطعة إلى مكعبات

1 بصلة متوسطة مقطعة إلى 4 قطع

5 فصوص ثوم

1 فلفل أخضر متوسط الحجم

¼ كوب بقدونس طازج مفروم

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة سماق

1 ملعقة صغيرة نعناع طازج مفروم

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

2 حبات بيض مخفوق

1 كوب دقيق

1 كوب بقسماط مطحون

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

طريقة التحضير:

يمزج في وعاء كبير الحجم، الدجاج مع كل من البصل والفلفل الرومي والثوم والملح والفلفل الأسود والبقدونس والبهارات والسماق وكذا البابريكا والنعناع، وينبغي القيام بهرس هذا المزيج حتى يصبح ناعما، بعد ذلك يشرع في تشكيل الكفتة ومن الأحسن أن تأخذ شكل كرات، وفي منتصف كل كرة يثبت مكعب من الجبن، وفي آخر خطوة تغمس الكرات في الدقيق، ثم تكرر العملية في البيض، وعقب ذلك في البقسماط، وتقلى الكريات في زيت غزير وساخن، حتى تأخذ لونا ذهبيا شهيا.