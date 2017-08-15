كلاسيكو الأرض يستقطب اهتمام النجوم العرب

بينما غاب عن صفحات الكثير من الفنانين أي تعليق خاص بمباراة الكلاسيكو التي جمعت أول أمس فريق برشلونة الإسباني بغريمه التقليدي ريال مدريد برسم ذهاب كأس السوبر الإسباني، خاصة ممن تعودوا على نشر تدوينات تعبر عن تشجيعهم لفريقهم المفضل، فقد حرصت الفنانة اللبنانية “يارا” كعادتها على تشجيع فريقها المفضل برشلونة حيث نشرت فيديو لها وهي تداعب الكرة من أمام الملعب ثم صورة لها وهي تحمل شعار الفريق من أمام ملعب الكامب نو وكتبت: “إن شاء الله بنربح الليلة.”

أما الإعلامية المغربية “مريم سعيد” فقد أعلنت بدورها عن متابعة المباراة من المدرجات، قبل أن تنشر صورة لها بعد هزيمة فريقها المفضل برشلونة وكتبت: “من قلب الحدث هاردلك للبرشلونية.”

أما النجمة المغربية “سميرة سعيد” فقد قررت تشجيع فريقها المفضل ريال مدريد في صمت، وتابعت المباراة باهتمام كبير دون أن تكشف عن ذلك، كما أن عشقها للريال لم تعلن عنه من قبل على مواقع التواصل الاجتماعي وربما فئة عريضة من متابعي صفحتها لا يعرفون أنها من عشاق الملكي، مقابل ذلك أعلنت في وقت سابق أنها من عشاق فريق الفتح الرباطي المغربي باعتبار أن أصولها من العاصمة المغربية الرباط.

أما “محمد عساف” فقد نشر صورة له، وكتب جملة تحمل الكثير من الدبلوماسية قال فيها: ” متابعين مباراة الكلاسيكو.. شو بتتوقعوا النتيجة بكل روح رياضية؟، والمعروف أن “عساف” من عشاق ريال مدريد.

ويبدو أن الحظ قد ابتسم للصامتين والدبلوماسيين في تشجيعهم للريال، بعد أن تفوق أصدقاء “رونالدو” نتيجة وأداء (٣-١) على أرض برشلونة وأمام جمهوره بانتظار مباراة العودة التي ستجرى غداً الأربعاء على ملعب البرنابيو بالعاصمة مدريد.

يذكر أن “موضة” تشجيع فرق الكلاسيكو الإسباني انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث بات العديد من النجوم العرب ينشرون صورهم بقمصان أنديتهم المفضلة ومنهم من يختار حضور الكلاسيكو والتقاط صور من داخل الملعب.

وكان العديد من النجوم العرب قد أعلنوا في وقت سابق عن فرقهم المفضلة ومن مشجعي ريال مدريد نجد النجم الإماراتي “حسين الجسمي، بالرغم من أنه غنى “حبيبي برشلوني”، ويجتمع مع الجسمي في عشق النادي الملكي: “كاظم الساهر، ديانا حداد، هيفاء وهبي، راغب علامة، حسن الشافعي، أحمد جمال، ملحم زين، مراد بوريقي… الخ”، في حين نجد من بين عشاق الفريق الكتلاني: “ديانا كرزون، غادة عبد الرازق، محمد هنيدي، يوسف الشريف، مكسيم خليل، دينا الشربيني، حسن الرداد، درة، عمرو يوسف، نوال الزغبي… الخ.”

أما النجم المغربي “سعد لمجرد” فقد أكد أنه من الحريصين على متابعة الكلاسيكو الإسباني، لكنه كشف أنه يستمتع فقط بكرة القدم واللعب الجميل ولا يميل إلى أي فريق على حساب الآخر.