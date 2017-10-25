كلمات يقولها الأهل تفقد الطفل ثقته بنفسه

يعتبر الأقارب العائلة الثانية التي يتعرف عليها الطفل والتي تصبح عالمه الثاني المباشر بعد الوالدين والأشقاء، وقبل بدء تكوين الصداقات.

وعندما نتكلم عن نفسية الطفل، فإن كلمات كثيرة يقولها الأهل تؤثر في الطفل سواء إيجاباً أم سلباً فهناك كثير من الأمور التي يجب ألا تقوليها ويجب أن تتفاديها حتى لا تؤثر على نفسيته، لكن ماذا عن العائلة الكبيرة التي يكون طفلك فرداً منها أيضاً؟

للأقارب التأثير نفسه على الطفل تماماً كتأثيرك أنت ووالده، وأحيانًا قد يقولون له عبارات تؤذيه فعلاً وتؤثر فيه كـ:

عيناك صغيرتان كوالدتك/ أنفك كبير كوالدك: كثيراً ما نسمع أهل الأم أو أهل الأب يقولون مثل هذه العبارات للطفل من دون إدراكهم أن مثل هذه التعليقات تؤثر بطريقة سلبية على الطفل وعلى ثقته بنفسه تحديداً.

أنا أحبكم جميعكم لكن أختك المفضلة لديّ: من غير الطبيعي أن يعبر الأقارب عن حبهم لطفل أكثر من شقيقه بهذه الطريقة وبخاصة أمام الطفل فهو سوف يشعر بالمنافسة غير الصحية والغيرة وانعدام الثقة بالنفس أيضاً.

والدتك تستحق أفضل من والدك: ومن بين المسائل الشائعة والخطرة أيضاً إدخال الطفل في النزاعات العائلية بين أحد الوالدين وأهل الزوج أو الزوجة.

شقيقتك مجتهدة أكثر منك: قد يقع الأهل أو الأقارب في فخ المقارنة بين الأطفال والتي يهدفون منها تحفيز الطفل على التقدم والتميز كشقيقه ولكنهم لا يدركون أنهم يفقدونه ثقته بنفسه في المقابل.

لذا عليك التحدث إلى الأهل في هذه الامور خاصة من تجتمعين معهم كثيراً، حتى تحافظي على أبنائك من أي ضرر نفسي، فهذه التفاصيل الدقيقة تؤثر في طفلك كثيراً فلا تتجاهليها.