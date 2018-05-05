كندة علوش مدافعة : الست المصرية ليست نكدية ودمها شربات

حلت الفنانة السورية كندة علوش ضيفة على برنامج “تعشبشاي” والمذاع على فضائية dmc وخلال اللقاء تحدثت عن العديد من الأمور، ودار الحديث حول حياتها في مصر وزواجها من الفنان عمرو يوسف.

تحدثت كندة علوش أيضا عن اختلاف العادات والتقاليد بين المجتمعين السوري والمصري.

وصرحت علوش بأن المرأة السورية معتادة دائما على تدليل زوجها، وأكدت أن السورية تحرص على تدليل زوجها بداية من نهوضه من النوم وطوال ساعات اليوم.

كما تعتاد السيدة السورية على طهي الطعام بنفسها للزوج، دون الحاجة الى وجود طباخ في المنزل.

ودافعت كندة علوش عن السيدة المصرية أيضا، حيث صرحت بالقول “بزعل من الراجل المصري لما بيقول المصرية نكدية”، المصرية دمها زي الشربات وزي العسل وبتحب الحياة، والسبب في تحولها للنكد الراجل نفسه، مفروض يبطل لف ودوران”.

وهنا تتهم الرجل المصري صراحة باللف والدوران.