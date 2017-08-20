كندة علوش تنفي خبر القبض عليها وزوجها على ال “أنستغرام” في فيديو حي مباشر

فندت الممثلة السورية كندة علوش إشاعة القبض عليها برفقة زوجها عمرو يوسف بتهمة حيازة المخدرات بالقاهرة، وبعد انتشار الخبر الكاذب سارعت كندة لنفيه من خلال موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” في إطلالة سريعة، أوضحت فيها بأنها تتواجد بالجونة في الغردقة بينما زوجها عمرو في القاهرة، في إشارة منها إلى أنهما لا يتواجدا في مكان واحد، من جهته أشرف زكي نقيب الفنانين المصريين كشف لبعض وسائل الإعلام المصرية بأن الخبر ليس صحيحاً.

كان خبر توقيف الثنائي كندة علوش وعمرو يوسف في أحد الكمائن بالجيزة، قد انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضمنت الإشاعة أنه لدى تفتيش سيارة الزوجين عثر فيها على تذكرتين هيروين 15 قرص مخدر من الترامادول، فتم توقيفهما وبالتالي إحالتهما على قسم شرطة العجوزة من أجل التحقيق في هذه القضية، على أن يعرضا على نيابة العجوزة، لكن كندة قامت بتوقيف الإشاعة من خلال نشرها فيديو Live عبر حسابها على موقع “أنستغرام”، حيث فضلت أن تظهر فقط بكتفيها وتخفي وجهها ملتقطة المساحات الخضراء بالجونة، وأكدت تقول: “..صباح الخير أحدثكم من الجونة..”، نافية بذلك تواجدها بالقاهرة أي المكان الذي من المفروض أن يكون قد ألقي عليها فيه القبض بصحبة زوجها.

يذكر أن الممثل المصري عمرو يوسف ارتبط من كندة علوش منذ سبعة أشهر، حيث احتفلا بزفافهما بتاريخ 20 يناير الماضي بفندق “أولد كتراكت”، الذي صور فيه مسلسل “جراند أوتيل”، الكائن في مدينة أسوان، وحضره العديد من نجوم الفن.