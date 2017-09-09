كوثر براني تُروج لأغانيها الجديدة بصور مثيرة مع زوجها

عادت خريجة برنامج المواهب أراب أيدول في موسمه الرابع، المغربية “كوثر براني”، لخلق الجدل من جديد بعد نشرها صوراً مثيرة تجمعها وزوجها المغربي “هاني خطاب.”

فقد نشرت “براني” صورها ترويجاً لجديدها الذي يحمل عنوان “أغار”، وهو عمل باللهجة العراقية، ومن إنتاج شركة قطرية تعاقدت معها الفنانة المغربية مؤخراً، بعد تألقها في برنامج “أراب أيدول”، حيث وصلت إلى مراحل متقدمة لكن لم تستطع الوصول إلى النهائيات.

وتأتي صور “كوثر براني” بعد القبلة المثيرة التي جمعتها بزوجها، وشغلت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أن الأمر بات “مفضوحاً” داخل الوسط الفني، ولا يعدو أن يكون نوعاً من الدعاية ولفت الانتباه، بالرغم من أن ذلك يحدث بين “زوجين”، خاصة وأن الأمر يتكرر بين العديد من الفنانين كما حدث مؤخراً بين الفنانة “أصالة نصري” وزوجها المخرج “طارق العريان”، إضافة إلى الصور التي تناقلتها عدة مواقع إلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بحفل زفاف الفنانة “جنات” من المستشار القانوني “محمد عثمان نعمان.”

يذكر أن طرح “كوثر براني” لجديدها الفني يتزامن وإحياؤها لحفل فني بمدينة الناظور (شمال شرق المغرب) منتصف الشهر الجاري.