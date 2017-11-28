بعد 20عاماً من الغياب..”كوكو شانيل” تعيد شيريهان إلى المسرح

انطلقت النجمة الاستعراضية المصرية الشهيرة شريهان، في تصوير أولى عروضها المسرحية التي تحمل عنوان “كوكو شانيل”، التي من المنتظر أن تعيدها إلى المسرح بعد انقطاع طويل دام أكثر من 20 عاماً، بسب معاناة الفنانة صحياً لسنوات طويلة، علماً أنه تم التصوير بدون جمهور، ويستمر ذلك إلى عدة أيام كما كان مقرراً بشكل مسبق.

بالفعل أن النجمة الاستعراضية شريهان التي تألقت كثيراً في عقد التسعينات، ستعود مجدداً إلى جمهورها العربي الذي عشق إطلالتها وأحب عروضها الفنية المميزة، بعد انطلاق تصويرها لعروض مسرحية تحمل عنوان”كوكو شانيل”، لكن من دون حضور الجمهور، وأرجع السبب إلى كون الديكورات الضخمة التي كانت حاضرة بقوة، حالت دون إنهاء مهمة التصوير في نفس اليوم، وبالتالي حضور الجمهور.

يذكر أن عودة شريهان إلى نشاطها الفني كانت متوقعة، وجرى الحديث عن إمكانية استئنافها مجدداً فنها منذ نحو سنوات قليلة، واختارت أن تكون إطلالتها على جمهورها المتحمس والمترقب، من خلال مسرحية من إنتاج شركة العدل جروب، حيث ستعرض عبر قناة dmc قبل نهاية عام 2017، وينتظر أن تقدم النجمة المصرية وفنانة الاستعراض الأولى في الوطن العربي شريهان، ما لا يقل عن 13 عرضاً مسرحياً مثلما ينص عليه عقد الفنانة الموقع مع الشركة المنتجة.

والجدير بالإشارة فإن موضع العرض الذي تؤديه نجمة الاستعراض، سوف يتناول دور امرأة أثرت بشكل عميق في الإنسانية، وأضافت الكثير من الأمور الإيجابية.