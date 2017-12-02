بالفيديو: كيت بلانشيت بدأت التمثيل مع أحمد زكي…أعطوني جنيهين ووعدوني بالطعمية

ربما لا يعلم الكثير من الجمهور أن الظهور الأول لنجمة الأوسكار الاسترالية كان عبر الفيلم المصري “كابوريا”. فقد ظهرت بلانشيت على الشاشات لأول مرة لتجسد دور الكومبارس مع النجم الأسمر أحمد زكي.

وفي حوارها مع المذيع الساخر “ديفيد ليترمان” تحدثت كيت بلانشيت عن هذه التجربة. حيث أكدت أنها لم تتوقع يوماً أن تصبح ممثلة، فقد كانت ترى أن هذا الأمرا غريباً.

وتحكي بلانشيت أنها سافرت في رحلة إلى مصر عبر أوروبا. وخلال تواجدها في مصر كان صناع الفيلم يبحثون عن فتاة بملامح أمريكية لتمثل دور الكومبارس مع المجموعات.

وكان عليها أن تشجع ذلك الملاكم المصري الأسمر، وصرحت بلانشيت أنهم في مصر اتفقوا معها على تقاضي جنيهين كانت في أشد الحاجة إليهما لقضاء أسبوع آخر في مصر، كما وعدوها أيضاً بتقديم وجبة من الفلافل ولكنهم لم يهتموا بالأمر بعدما انتهى التصوير فرحلت على الفور.

تؤكد كيت بلانشيت أنها لم ترى الفيلم أبداً بعد تصويره ولكنها واثقة أنه تحفة فنية، كما أشادت أيضاً بالجمهور المصري الرائع على حد وصفها.