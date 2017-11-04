الأميرة كيت ميدلتون تنظف بشرتها ب”قميص قطني داخلي”

إذا كنت صاحبة فضول في معرفة السر الذي يكمن وراء جمال ونظافة بشرة الأميرة “كيت ميدلتون” نخبرك بأنها حريصة على تنظيف بشرتها بطريقة تكاد لا تصدق، حيث تستعين بقطعة من قميص داخلي قطني لتنظيف جيد وعميق، لبشرتها وهو ما يمنحها النظارة والنظافة ويجعلها تتنفس براحة، ويطرد ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

قامت إخصائية الماكياج والعناية بالبشرة الخاصة بها بفك اللغز، على اعتبار أنها تستعين بأداة مثيرة ويمكن وصفها بالبدائية، من أجل التأكد من نظافة بشرتها بعد استعمال الماكياج، وبهدف المحافظة على شبابها من دون تعريضها للتجاعيد المبكرة، بعيداً عن تنظيف وتقشير الوجه بقساوة لأنه دون شك يعرضه ذلك إلى التعب.

إذاً الأميرة الحسناء تستعمل باستمرار “قميص داخلي قطني” في عملية تنظيف بشرتها، وتستغني عن استعمال الفرشاة كونها قاسية على الجلد وفوق ذلك تتسبب في تعبه بسرعة.

ولم تبخل ذات الإخصائية في تقديم طريقة استعمال هذا المقشر الطبيعي، حيث تغسل الأميرة في البداية بشرتها بالماء ثم تطبق المقشر أو غسول الوجه، وتنتقل إلى مرحلة التدليك بنعومة وخفة، وبعد ذلك تشرع في التدليك بقطعة القميص الداخلي القطني، وكآخر خطوة يغسل الوجه بالماء ويجفف بقطعة أخرى، وتسمح هذه العملية بالمحافظة على رطوبة البشرة خاصة خلال عملية التدليك، وتمنحها هذه الحيلة تقشيراً ناعماً يطرد غزو التجاعيد لبشرتها، وبالإضافة إلى التنظيف العميق لجميع الشوائب العالقة في صدارتها بقايا الماكياج.