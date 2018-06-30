كيت ميدلتون درست اللغة العربية وتلاوة القرآن في طفولتها في هذا البلد العربي

لمن لا يعرف أي معلومة عن طفولة كيت ميدلتون زوجة الأمير وليام دوق كامبريدج، نؤكد بأنها درست اللغة العربية وتلاوة آيات من القرآن الكريم واحتفلت كذلك بشهر رمضان عندما التحقت للدراسة بحضانة في الأردن، هذا ما كشفه عنها زوجها الأمير البريطاني، علما أنها عاشت في الأردن لمدة 3 سنوات لأن وظيفة والدها استدعت ذلك، حيث كانت تدرس في صف يضم 12طفلا من مختلف الجنسيات أي من الأردن وبريطانيا واليابان والهند وإندونيسيا وأميركا.

إن اللافت للانتباه يكمن في أن المقابلة التي أجرتها مجلة The National مع مؤسسة حضانة أساهيرا التي التحقت بها كيت في طفولتها، ظهرت مجددا على شبكة الإنترنت، أي عقب الزيارة الأخيرة للأمير ويليام للأردن ، وكشفت بهذه المناسبة ساهرة النابلسي عن مؤسسة دار الحضانة، بعض التفاصيل عن السنوات التي قضتها كيت معهم، واعترفت أن الأطفال كانوا يؤدون أغنية Incy Wincy Spider باللغتين الإنكليزية والعربية، ويقرؤون آية واحدة من القرآن الكريم يوميا لتحسين اللغة العربية، وإلى جانب ذلك تروى لهم قصصا عن صحابة النبي، مثل عمر بن الخطاب.

وأكدت ساهرة أن والدة كيت، كارول ميدلتون كانت تصحبها إلى المدرسة باستمرار، ولكن والدها مايكل ميدلتون نادرا ما يرافقها، ويذكر أن عائلة كيت كانت قد انتقلت إلى الأردن في مايو 1984 عندما كان عمرها عامين، على إثر انتقال والدها مايكل، الذي شغل منصب مدير الخطوط الجوية البريطانية إلى العاصمة الأردنية عمان للعمل.

واعترف الأمير ويليام دوق كامبريدج مؤخرا، في حديثه مع رئيس مؤسسة خيرية خلال زيارته الأخيرة قائلا: “..لقد أحبت كيت المكان هنا، لقد أحبته بالفعل.. وقد كانت مستاءة للغاية لأنني قادم إلى هنا بدونها”